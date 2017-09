Vier Häuser abgerissen Wittgendorf, Dittelsdorf, Hirschfelde und Zittau sind davon betroffen. In einem Fall ist bereits eine Nachnutzung gefunden.

Symbolbild. © Soeren Stache/dpa

Auch in den Zittauer Ortsteilen sind in den vergangenen Wochen mehrere alte Gebäude abgerissen worden. So sind an der August-Bebel-Straße in Hirschfelde sowie in Wittgendorf unweit der Viebig-Kreuzung Häuser abgebrochen worden. Beide Maßnahmen sind inzwischen abgeschlossen, ebenso wie der Abriss des ehemaligen Gemeindeamtes in Dittelsdorf. Das bestätigt Stadtsprecher Kai Grebasch auf SZ-Nachfrage. Auf der Fläche in Dittelsdorf sollen Löschwasserbehälter in die Erde eingesetzt werden. Damit soll die Versorgung mit Löschwasser in dem Ortsteil verbessert werden. Auch an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Zittau, kurz vor dem Reiterhof, ist jüngst ein Gebäude abgebrochen worden. Die Nummer 73 stand laut Grebasch nicht unter Denkmalschutz, deshalb habe es auch keine Auflagen für den Abriss gegeben. (SZ/jl)

zur Startseite