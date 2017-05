Vier Grippe-Tote im Kreis Bautzen Die diesjährige Influenza-Saison ist die schlimmste seit Beginn der Aufzeichnungen 2001.

Die Grippesaison 2016/17 ist vorbei, ihre Bilanz einigermaßen dramatisch: Im Kreis Bautzen hatten sich bis Ende April nachweislich 1 558 Menschen mit dem Influenza-Virus angesteckt. Das sind allerdings nur die Fälle, bei denen die Erkrankten auch tatsächlich auf das Virus hin getestet wurden. „Wir gehen davon aus, dass es weitaus mehr Erkrankte gegeben hat, denn nicht bei jedem Patienten mit grippalen Beschwerden erfolgt eine weitergehende Abklärung,“ sagt Ulrike Menzel vom Gesundheitsamt des Landkreises.

Vier Einwohner des Kreises, die sich nachweislich mit dem Virus infiziert hatten, sind gestorben. Im Nachbarkreis Görlitz hat es nachweislich 13 Todesfälle nach einer Grippe-Infektion gegeben. Aus ganz Sachsen werden 73 Todesfälle gemeldet.

Laut Gesundheitsministerium ist die Grippewelle die schlimmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2001 in Sachsen. Noch nie zuvor hat es so viele Fälle gegeben wie in diesem Jahr. Schon jetzt appelliert Ulrike Menzel, rechtzeitig vor der nächsten Grippe-Saison die Möglichkeit der Schutzimpfung zu nutzen. (SZ/ju)

