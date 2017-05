Vier Generationen unter einem Dach Für eine SZ-Serie sucht die Redaktion Menschen, die Einblicke in ihr Zuhause gewähren.

Von den Urgroßeltern bis zum Urenkel – wenn drei oder sogar vier Generationen unter einem Dach oder auf einem Grundstück wohnen, dann ist meistens Leben in der Bude. Für die SZ-Serie „Anders wohnen“ sucht die Redaktion Familien aus Riesa oder den umliegenden Gemeinden, die in dieser besonderen Konstellation leben und von ihrem Alltag erzählen möchten. Egal, ob im Mehrfamilienhaus in der Stadt oder dem Dreiseithof auf dem Dorf. Wenn auch Sie so oder vielleicht eben ganz „anders wohnen“ als die meisten Menschen in ihrer Umgebung, dann melden Sie sich gern in der Lokalredaktion der SZ Riesa. Wir freuen uns! (SZ)

Kontakt unter: sz.riesa@ddv-mediengruppe.de oder telefonisch unter 03525 72415715.

