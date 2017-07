Vier Gegentore in 13 Minuten Dynamo verliert die Generalprobe vor dem Zweitligastart gegen den VfL Wolfsburg 3:4. Doch es gibt trotzdem Gewinner bei den Dresdnern.

zurück Bild 1 von 3 weiter Pascal Testroet (re.) im Zweikampf gegen Wolfsburgs Jay Brooks. In der 18. Minute war der Dynamo-Stürmer erfolgreich. © Robert Michael Pascal Testroet (re.) im Zweikampf gegen Wolfsburgs Jay Brooks. In der 18. Minute war der Dynamo-Stürmer erfolgreich.

Ex Dynamo Marvin Stefaniak läuft am Eingang zum K-Block zum Stadion.

Auf Stefaniaks Brust prangt jetzt das Logo des VfL Wolfsburg.

20 Minuten sah es nach einer richtig gelungenen Generalprobe aus, doch dann schlug Bundesligist VfL Wolfsburg mit einem Vierpack zurück. Dynamo verlor das letzte Testspiel vor dem Saisonauftakt am Sonntag in einer Woche gegen den MSV Duisburg mit 3:4.

Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten zur Generalprobe:

War das die Startelf, die auch gegen Duisburg auflaufen wird?

Sehr wahrscheinlich nicht, weil gegen Wolfsburg gleich sechs Spieler wegen Verletzungen fehlten, die für die Stammelf infrage kommen: Florian Ballas, Niklas Hauptmann, Sören Gonther, Marco Hartmann, Aias Aosman und Rico Benatelli. Dass zumindest einige in der letzten Vorbereitungswoche wieder zurückkehren, hofft nicht nur Uwe Neuhaus, es gilt auch als sicher. Würden dem Trainer alle Profis zur Verfügung stehen, kämen vom Wolfsburg-Spiel wohl nur Marvin Schwäbe, Philip Heise, Sascha Horvath, Andreas Lambertz und Pascal Testrot für die neue Stammelf infrage.

Wer konnte sich anbieten - und wer nicht?

In den ersten 20 Minuten rollte der Ball schnell durch die Dynamo-Reihen, die Kombinationen waren sehenswert, die 2:0-Führung verdient. Dabei gefielen besonders Neuzugang Patrick Möschl und Altmeister Andreas Lambertz sowie Philip Heise. Erich Berko wirkte dagegen schwerfällig, übersah besser positionierte Mitspieler. Manuel Konrad erzielte per Direktabnahme die sehenswerte Führung, gewann danach aber kaum einen Zweikampf.

Welche Baustellen muss Neuhaus noch angehen?

Verbessert sich die personelle Situation in der Defensivabteilung bis zum Duisburg-Spiel nicht gravierend, einige. Die Wolfsburger Offensive um Nationalstürmer Mario Gomez zeigte die Defizite deutlich auf. Vier Gegentore innerhalb von 13 Minuten sind ein eindeutiges Indiz, zumal es den Torschützen sehr leicht gemacht wurde.

Mit welcher Taktik spielt Dynamo in der neuen Saison?

Neuhaus hatte in der Vorbereitung wiederholt eine Dreier-Abwehrkette ausprobiert, erfolgreich war diese Variante aber nicht. Gegen Wolfsburg griff er wieder auf das aus der vergangenen Saison gewohnte 4-1-4-1 zurück.

Sind sämtliche Personalien vor dem Saisonstart geklärt?

Im Prinzip schon. Dass Testroet von Beginn an stürmen durfte und Neuzugang Lucas Röser knapp eine Stunde lang auf der Bank saß, ist zumindest ein deutliches Indiz, wer den Kampf um den Platz im Angriff gewonnen hat - falls in den kommenden Tagen nicht noch der gesuchte Stürmer verpflichtet wird. Testroet, der nach kritischen Aussagen gegen den Trainer für das Testspiel gegen Unterhaching suspendiert worden war, muss also nicht mit längerfristigen Disziplinarmaßnahmen rechnen. Die Torwartfrage war nie strittig, Marvin Schwäbe ist die unumstrittene Nummer eins. Im Kampf um den Platz dahinter hat sich offenbar Eigengewächs Markus Schubert gegen Patrick Wiegers durchgesetzt. Schubert saß auf der Bank.

Dynamo: Schwäbe - Kreuzer (66. F. Müller), J. Müller, Awassi, Heise - Konrad - Möschl, Lambertz (66. Löwe), Horvath (59. Röser), Berko (84. Hilßner) - Testroet.

SR: Santher (Grimma). Zu.: 10 035. Tore: 1:0 Konrad (10.), 2:0 Testroet (18.), 2:1 Hinds (20.), 2:2 Gomez (27.), 2:3 Blazczykowski (28.), 2:4 Malli (33.), 3:4 Heise (81). Gelb: - / Seguin.

