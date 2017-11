Vier Garagen in Jonsdorf aufgebrochen Einbrecher nehmen Autoanhänger und Rasenmäher mit.

Symbolfoto

Jonsdorf. Gleich vier Garagen haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag auf der Zittauer Straße in Jonsdorf aufgebrochen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Freitag auf Nachfrage mit.

Die Einbrecher entwendeten unter anderem einen Autoanhänger mit dem Kennzeichen GR-GZ 681, einen Einhandanhänger und einen Rasenmäher. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf insgesamt rund 1 100 Euro geschätzt. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 400 Euro. (szo)

