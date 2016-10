Vier für Olympia Patrick Beckert trägt auch in diesem Winter die Hoffnungen der deutschen Eisschnellläufer. Konsequent zieht er außerhalb der Auswahl sein Trainingskonzept durch, sieht sich voll im Plan. Die Hoffnung, mit drei Geschwistern zu Olympia zu reisen, lebt.

Die vier Eisschnelllauf-Geschwister Pedro Beckert, Jessica Beckert, Stephanie Beckert, Patrick Beckert (l.-r.) zeigen Kufen während der Deutschen Meisterschaft im Eisschnelllauf in Bayern. © dpa

Die Vision von vier Beckert-Familienmitgliedern bei den Olympischen Spielen lebt. „Das ist seit Jahren unsere Vision für 2018 in Südkorea. Aber darüber hinaus stellt sich jeder von uns Vieren natürlich ganz persönliche Ziele“, sagte Patrick Beckert, der derzeit erfolgreichste deutschen Eisschnellläufer.

Der WM-Vierte über 5 000 und 10 000 Meter sieht sich vor dem Saison-Auftakt am Wochenende mit den deutschen Meisterschaften in Inzell gut gerüstet für den Winter. Bei Testrennen stellte er in der dortigen Max-Aicher-Arena eine Flachland-Bestzeit über die 3000-Meter-Distanz auf. „Diese Zeit ist Beleg, dass mein Kurs richtig ist“, sagte der 26-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Der sechs Jahre jüngere Bruder Pedro ist ihm auf dem Erfurter Eis-Oval ein willkommener Trainingspartner. „Wir machen alles gemeinsam, ganz allein bin ich eigentlich nie“, meinte der elfmalige deutsche Meister. Und auch seine beiden Schwestern, Stephanie, die Team-Olympiasiegerin von Vancouver, und Jessica, trainieren bei Stützpunkt-Trainer Peter Wild in seiner unmittelbaren Nähe in Erfurt.

Erst vor kurzem zeigte ein Facebook-Eintrag alle vier Beckerts beim gemeinsamen Eis-Training. „Das war aber eine Ausnahme. Nur wenn die Trainingspläne mal zufällig ein ähnliches Pensum vorsehen“, räumte Patrick Beckert ein.

Nach seinem Abschied aus dem Profi-Team Justlease.nl von Hollands Rekord-Olympionikin Ireen Wüst im Frühjahr grübelte er gemeinsam mit seinem kanadischen Trainer Gabriel Girard über der Konzeption für die vorolympische Saison. „Wir haben die Erfahrungen der vergangenen Jahre einfließen lassen und an einigen Stellschrauben gedreht. Ich denke, wir haben den idealen Weg für mich bis Pyeongchang gefunden und können neue Reize setzen“, kommentierte Beckert.

Eine ständige Vorort-Betreuung des Coaches aus Quebec hält er für nicht nötig. „Wir kommunizieren täglich per WhatsApp oder telefonieren, wenn es etwas zu klären gibt“, begründete Beckert. Auch früher drehte er ganz individuell seine Runden. Aber damals musste er sich ins Verbands-Konzept einfügen. „Da gab es schon mal Diskussionen und ich musste Kompromisse eingehen. Egal ob auf dem Eis oder auf dem Rad. Und es gab Momente, da wurde über das Tempo gestritten. Das hat mir nicht gepasst“, erinnerte sich der Thüringer.

„Ich bin sehr selbstständig und habe genaue Vorstellungen“, begründete er seinen Weg ohne Unterstützung der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Auch ein Training im neu gegründeten Privatteam von Claudia Pechstein entsprach nicht seinen Ambitionen. „Mein Ziel ist eine Olympia-Medaille in Pyeongchang. Ich mache da keine Kompromisse.“

Beckert sieht trotz der knapp verpassten WM-Medaillen im März in Kolomna eine stetige Entwicklung. „Mit der Zeit, mit der ich 2015 WM-Bronze gewonnen habe, wäre ich weit weg gewesen. Meine Zeiten sind viel besser, der Abstand zur Spitze ist kleiner“, erläuterte er.

Der neue deutsche Cheftrainer Jan van Veen wünscht ihm Erfolg - auch im Sinne des Verbandes. „Ich weiß nicht, was sie vorher gemacht haben und was sie heute trainieren. Ich weiß nicht, wie gut die Trainer sind und wie gut die Programme sind. Ich habe darüber überhaupt keine Kontrolle“, räumte der Niederländer ein. Beckert aber spürt den frischen Wind im DESG-Team durch die neue Trainingsintensität. „Es ist auf jeden Fall gut, dass sie ihn geholt haben“, sagte er. Früher früher hatte er oft die veralteten Trainings-Methoden kritisiert. (dpa)

