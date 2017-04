Vier für einen Job Mit einer Ausbildungssuche zum Anfassen soll den Jugendlichen im Kreis auf die beruflichen Sprünge geholfen werden.

„Schau Rein“ hieß es am Freitagvormittag noch einmal zur Auswertung des Berufsorientierungsprojektes in der Großenhainer Stema. Für die Ausbildungssuche zum Anfassen machten sich im März Stema-Geschäftsführer Michael Jursch, Hans-Richard Würkner vom Jobcenter, der Projektleiter der regionalen Wirtschaftsförderung Meißen, Torsten Zichner, und die Leiterin der Agentur für Arbeit Riesa, Petra Schlüter, stark. © Kristin Richter

In Großenhain oder Radebeul ist die Lage nicht anders als in Stuttgart, Rostock oder Bamberg. Den Betrieben geht der berufliche Nachwuchs aus und den Jugendlichen oftmals die Puste. „Wir müssen da nicht großartig drum herum reden! Viele junge Leute beginnen eine Ausbildung und brechen sie ohne einen Abschluss dann wieder ab“, sagt Sascha Dienel. Wie der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH betont, liege die Abbrecherquote im Vergleich zu vor zehn Jahren mittlerweile bei 20 Prozent. Überschätzung der eigenen Fertigkeiten und der Bereitschaft, Leistung zu erbringen oder schlicht und ergreifend der Griff in das falsche berufliche Metier: Die Gründe seien vielfältig und alles andere als erfreulich für Unternehmen, die bereits auf den ausgebildeten Nachwuchs in den eigenen Reihen gebaut haben. „Um der Frustration auf beiden Seiten vorzubeugen, haben wir in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal an der sächsischen Aktion „Schau rein! – Woche der offenen Unternehmen“ mitgewirkt“, sagt Projektleiter Torsten Zichner.

Im Rahmen der größten Berufsorientierungsinitiative des Freistaates hätten sich im Landkreis Meißen über einhundert Unternehmen beteiligt. Mitte März stellten sie für interessierte Schüler ab Klasse 7 über dreihundert Angebote mit über 2 000 Plätzen zur Verfügung. Für einige Stunden hatten die Mädchen und Jungen dabei die Möglichkeit, – insgesamt 701 Jugendliche aus 37 Schulen nahmen sie letztlich wahr – in den Arbeitsalltag von Betrieben und Institutionen hineinzuschnuppern. In Gröditz, Riesa, Großenhain und Thiendorf konnten sie ebenso regionale Unternehmen kennenlernen, wie in Radebeul, Radeburg, Meißen, Lommatzsch oder Nossen. Dass es gerade die Betriebe aus der Region sind, in denen die Arbeitskräfte von Morgen umfassende Einblicke erhalten konnten, ist für die vor elf Jahren in Südwestsachsen begründete Aktion nicht unerheblich. Immerhin acht von zehn befragten Jugendlichen, so Torsten Zichner, hätten schließlich angegeben, sie wollten gern eine Ausbildung im oder zumindest in der Nähe des Heimatortes machen.

Ein Trend entgegen bundesdeutschem Durchschnitt, weiß nicht zuletzt Petra Schlüter, neue Chefin der Arbeitsagentur Riesa. Während das Bestreben der jungen Leute in ihrer nordrheinwestfälischen Heimat eher zur Ausbildung beziehungsweise einem Studium in der Ferne tendiere, seien die potenziellen Auszubildenden jedoch häufig in einer Tatsache miteinander verbunden: Sie wüssten leider oft viel zu wenig über jeweilige Berufsinhalte und ließen sich zu sehr durch Film und Fernsehen blenden. Dank so mancher Vorabendserie stünden Jobs im Marketing und als Designer ebenso hoch im Kurs wie eine Ausbildung als Koch. „Leider beachten die Mädchen und Jungen dabei aber nicht, dass nicht jeder von ihnen ein Promikoch namens Tim Mälzer sein kann und auch im Marketing erst hart gearbeitet werden muss, bevor es im eigenen Porsche abends ins schicke Zuhause geht“, betont Petra Schlüter und lacht.

Links zum Thema Kommentar: Jugendliche brauchen Hilfe bei Orientierung

Durch den frühzeitigen Einblick in die Unternehmen könne viel dafür getan werden, das Bild zu schärfen und einen Abbruch der Ausbildung zu vermeiden. Eine Ausbildung, die beispielsweise auch die Großenhainer Metallleichtbau GmbH Stema anbietet. Elf Lehrlinge dürfen gegenwärtig sechs verschiedene Berufe beim Marktführer Nummer eins seiner Branche erlernen. Allerdings: Wäschekörbeweise flatterten schon lange keine Bewerbungen mehr ins Haus. „Insofern haben wir sehr gern bei der Aktion „Schau rein“ mitgemacht, denn nur auf diese Weise haben die jungen Leute Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen“, weiß Geschäftsführer Michael Jursch. Ob sich all jene, die im Großenhainer Betrieb zu Gast waren, dann nach dem erfolgreichen Schulabschluss für eine Ausbildung im kaufmännischen oder technischen Bereich entscheiden, bleibe ohnehin abzuwarten. Momentan auf Platz eins bei den Jungen der nachgefragten Berufe, so Sascha Dienel, rangiere der bei der Polizei. Mädchen hingegen würden am liebsten Mode verkaufen und wüssten ganz genau, dass es aus vielerlei gefühlten Gründen eben nicht die Fleischtheke oder der Handwerksberuf sein sollte. „Jedoch auch hier gilt, sich erst einmal genau mit den jeweiligen Berufsbildern zu beschäftigen.“

zur Startseite