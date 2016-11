Vier Firmen wollen das Museum planen Das Dippser Museum soll umgebaut werden. Nun geht es darum, wer die ersten Aufträge für die Planung bekommt.

Das Museum in Dippoldiswalde soll umgebaut werden. © Egbert Kamprath

Vier Büros haben sich für den Auftrag beworben, den Umbau des Museums in Dippoldiswalde zu planen. Darüber informierte Jens Fischer den Technischen Ausschuss des Stadtrats Dippoldiswalde am Mittwoch. Fischer, der ein Büro für technischen Gebäudeplanung betreibt, hat den Auftrag erhalten, die Planung für das Museumsprojekt vorzubereiten.

Unter anderem ging es darum, zu klären, ob der Dippoldiswalder Auftrag möglicherweise sogar europaweit ausgeschrieben werden muss. Doch das ist nicht nötig, weil es jetzt um die ersten beiden Planungsschritte geht und der Auftragswert voraussichtlich unter 40000 Euro bleibt. Das sind die Grundlagenermittlung, also den Bestand des alten Gebäudes exakt aufzunehmen. Danach folgt die Vorplanung mit einer ersten Kostenschätzung. Das ist eine wichtige Grundlage für weitere Entscheidungen.

Nun ist der Auftrag Ende September im sächsischen Ausschreibungsblatt veröffentlicht worden. Bewerber aus Dippoldiswalde, Dresden, Chemnitz und Stuttgart haben sich daraufhin gemeldet, informierte Fischer. Das Interesse könnte größer sein. Aber derzeit ist die Auftragslage offenbar so gut, dass andere Bewerber sich nicht beteiligen, schätzt Jens Fischer ein. Aber alle vier interessierten Büros erfüllen die Anforderungen, die für diesen Auftrag bestehen. Nun ist geplant, Ende November Gespräche mit den Bewerbern zu führen, in denen es um die Honorare und die Vorstellungen für die Planung geht. Dabei sollte sich herausstellen, wer der günstigste Anbieter ist. Dann könnte der Dippoldiswalder Stadtrat noch in seiner Dezembersitzung entscheiden, ob dieser den Auftrag bekommt.

