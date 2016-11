Vier Festnahmen und illegale Waffen Verurteilte Betrüger und Diebe hat die Bundespolizei ihrer Strafe zugeführt. Aber auch Schmuggelware wurde gefunden.

14 Stangen geschmuggelter Zigaretten fand die Bundespolizei am Sonntag früh bei zwei Deutschen in Hellendorf. © Symbolfoto dpa

Die Bundespolizei Berggießhübel hat am Wochenende vier Gesuchte festgenommen sowie Waffen, verbotene Pyrotechnik und Zigaretten sichergestellt.

Am Freitag flogen auf der A 17 zwei Rumänen (22, 26) auf, die wegen Diebstahls und Betrugs gesucht wurden. Beide konnten aber ihre Reise fortsetzen, weil sie die geforderten Geldstrafen von 273,50 Euro und 903,50 Euro begleichen konnten.

Am Abend stellte sich bei einem Insassen in einem grenzüberschreitenden Linienbus heraus, dass er gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Der 39-jährige Albaner war wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 228,50 Euro verurteilt, die konnte er begleichen. Trotzdem ging es für ihn ins Gefängnis nach Dresden: Er war in Italien wegen Urkundenfälschung, Hehlerei und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zur Festnahme ausgeschrieben.

Am Sonntag kontrollierten Beamte bei Breitenau einen 49-jährigen Serben, der wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht. Er konnte die 637 Euro Strafe begleichen und konnte weiterreisen.

Waffen, verbotene Pyrotechnik und Zigaretten stellten die Beamten am Freitag in Schöna sicher. Zwei jugendliche Deutsche (16, 17) hatten 228 Stück verbotener Pyrotechnik sowie eine Softair- und eine Druckluftpistole bei sich. Die zwei müssen sich wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz verantworten.

In Hellendorf entdeckten die Beamten am Sonntagmorgen bei zwei Deutschen (41, 36) 14 Stangen Zigaretten. Wegen des Verstoßes gegen die Reisefreimenge wird nun gegen die beiden ermittelt. (SZ)

