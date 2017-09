Vier Fahrräder am Olbersdorfer See gestohlen Auf einem Campingplatz sind nicht nur Räder entwendet worden sondern auch neue aufgetaucht.

Gleich vier Fahrräder entwendeten unbekannte Diebe in der Nacht auf Sonntag am Olbersdorfer See. © dpa

Olbersdorf. In der Nacht zum Sonntag haben bisher Unbekannte auf einem Campingplatz am Olbersdorfer See groß zugeschlagen und gleich vier Fahrräder gestohlen. Wie der Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, Thomas Knaup, mitteilte, wollten die Diebe wohl auch ein fünftes Rad mitnehmen, ließen dieses dann aber doch zurück. Zudem tauchten am Tatort zwei neue Fahrräder auf, die keinem der Campingplatz-Bewohner gehören. Der Wert der gestohlenen Bikes wird mit 2 600 Euro angegeben, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

zur Startseite