Vier Euro Eintritt im Museumshaus Die Stadt hat die Preise festgelegt. Es gibt eine Reihe von Rabatten. Derweil laufen die Arbeiten am und im Gebäude auf Hochtouren.

© Symbolfoto

Erwachsene zahlen für den Besuch des neuen Stadt- und Museumshauses vier Euro Eintritt. Das geht aus der Gebührensatzung hervor, die der Waldheimer Stadtrat kürzlich beschlossen hat. „Ich denke, das ist ein moderater, angemessener Preis. Im Vergleich zu anderen Häusern ist das nicht viel“, sagte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) am Donnerstag. Kinder bis sechs Jahre zahlen nichts. „Für Inhaber der sächsischen Ehrenamtskarten ist der Eintritt ebenfalls frei“, so Ernst. Diese hatte die Stadt im vergangenen Jahr eingeführt. Sie wird unter anderem an die Kameraden der Feuerwehren ausgegeben.

Die Stadträte gewähren zudem Kindern zwischen sechs und 16 Jahre, Schülern, Auszubildenden, Studenten, Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern, Schwerbeschädigten sowie Inhabern eines sächsischen Sozial- oder Familienpasses Rabatt. Zwei Euro werden verlangt. „Für Sonderausstellungen können im Einzelfall höhere Eintrittsgebühren erhoben werden“, sagte Steffen Ernst. Zudem gibt es verschiedene Rabatte und buchbare Zusatzleistungen.

Da das Napoleonhaus – wie es im Volksmund noch immer genannt wird – nicht die einzige Sehenswürdigkeit der Stadt ist, wurden im Zusammenhang mit anderen Gästeführungen Kombikarten eingeführt. Diese gelten zum Beispiel in Verbindung mit der Rathaus-, Kellerberg- oder Napoleonführung. Die komplette Gebührensatzung wird noch veröffentlicht.

Empfangstresen steht schon

Noch befindet sich kein Werk des Waldheimer Künstlers Georg Kolbe im Haus. Denn das Gebäude befindet sich derzeit noch im vollen Um- und Ausbau. „Ich bin wirklich guter Dinge, dass wir rechtzeitig fertig werden“, so Ernst. Die Eröffnung ist für den 24. November dieses Jahres terminiert. In den oberen beiden Etagen seien die Innenausbauarbeiten abgeschlossen – nur die Türen fehlen noch. „Die Maler sind durch, der Fahrstuhl funktioniert“, sagte der Bürgermeister. Nun werde damit begonnen, die Inneneinrichtung, sprich die Vitrinen, die Beleuchtung und dergleichen mehr, aufzubauen beziehungsweise zu installieren.

Im Erdgeschoss sei bereits der Tresen aufgestellt, der als Empfang dienen soll. Und auch im Hinterhof geht es laut Ernst gut voran: „Der Anbau steht so weit. Es muss noch der Verglasung rein.“ Er sei nach wie vor überzeugt, dass die Errichtung des Wintergartens eine gute Idee und notwendig ist. In dieses sei dann Platz für 30 bis 40 Personen. „Es passt wirklich alles gut zusammen und es wird ein schickes Haus“, ist sich Steffen Ernst sicher.

Ziel sei, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Dazu gehört auch ein ansehnlicher Außenbereich. „Das Los Außenanlagen ist derzeit ausgeschrieben“, sagte Waldheims Bauamtsleiter Michael Wittig während der Ratssitzung. Das heißt, es wird eine Firma gesucht, die den Auftrag ausführen wird. Während der Sitzung des Technischen Ausschusses am kommenden Donnerstag soll der entsprechende Vergabebeschluss gefasst werden. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr.

zur Startseite