Vier Engel und ein Halleluja Am Heiligabend treten im Kamenzer Land Hunderte Laienschauspieler bei diversen Krippenspielen auf. Zum Beispiel in der Hauptkirche St. Marien.

Das diesjährige Krippenspiel-Team der Jungen Gemeinde der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Kamenz hatte schon bei den Proben wieder viel Spaß. Nun fiebern sie den Aufführungen in der Hauptkirche St. Marien entgegen. Wer am Heiligabend keine Gelegenheit hat, es sich anzusehen, sollte sich ruhig den Gottesdienst am 26. Dezember um 10 Uhr vormerken. Die Laienschauspieler würden sich über viele Besucher freuen. © PR/ Doris Hein

Kamenz. Gabriel, Raphael, Uriel und Michael stehen diesmal im Mittelpunkt des Krippenspiels in Kamenz. Die vier sind Engel. Und haben gut zu tun. Zum Beispiel müssen sie Josef ruhig erklären, dass Maria bald ein Kind bekommt. Von Gott. Diese Geheimmission bringt mancherlei Aufregung mit sich. Zumal die Heiligen Könige etwas begriffsstutzig sind und der Wirt sich wieder einmal ziert, ein Quartier anzubieten.

Ein recht modernes Stück

Auch bei den Proben zum diesjährigen Krippenspiel der Jungen Gemeinde der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Kamenz wurde schon viel gelacht. Modern kommt das Stück diesmal daher. Nach der letztjährigen Aufführung, die ans Lutherjahr angelehnt war, geht es etwas jugendlicher zu. Das merkt man schon an der Sprache. „Wir haben das Krippenspiel bereits im September ausgewählt“, erzählt Judith Baumann, die Engel Gabriel spielt und seit vielen Jahren dabei ist. Die Entscheidung trifft das Leitungsteam der Jungen Gemeinde. „Wie jedes Jahr schickt das Landesjugendpfarramt Sachsen vier neue Spieltexte zu, mittlerweile kann man aus 170 Stücken wählen.“ Nach den Herbstferien ging es an die Rollenverteilung und die Proben starteten – zuerst im Saal des Kirchgemeindehauses, später in der Kirche. In St. Marien ist es immer entsprechend kalt. Doch das stört die Jugendlichen weniger. Die Probe beginnt immer mit kurzen Sprechübungen oder Spiel. „Und nach der Probe bilden wir einen Kreis, fassen uns an, hocken uns hin und springen dann in die Luft und sagen ‚Wir schaffen das‘. Als Motivation“, freut sich Judith Baumann. Generell wird viel gelacht. Jede Menge Spaß gehört einfach dazu. „Das ist auch der Grund, warum so viele immer wieder mitmachen. Ich zum Beispiel bin schon dabei, seit ich zehn Jahre alt bin. Weitere treue Krippenspieler sind Felix Prechtel, Sandra Hermann, Benedikt Baumann, Franziska Fuchs und Maja Rathke. Judith studiert gerade an der TU Dresden höheres Lehramt. Auch die anderen lernen in den Abiturklassen in Kamenz oder studieren. Die zusätzlichen Proben nehmen sie dennoch gern in Kauf. Es gehört für sie zu Weihnachten. Das genügt.

Zwei Aufführungen von „Vier Engel und ein Halleluja“ haben die 15 Mitspieler übrigens schon erfolgreich hinter sich gebracht. Im Altenheim Herbstsonne sowie im St. Monika letzten Sonntag zum 3. Advent. „Hier werden wir immer sehr herzlich empfangen und man bekommt schon eine erste Ahnung, wie das Stück ankommt“, so Judith Baumann. So kann die eigentliche Premiere am Heiligabend in St. Marien ruhig kommen. „Das Stück endet diesmal damit, dass Engel Uriel alle Leute per WhatsApp einlädt. Und so laden auch wir alle zu unseren Aufführungen herzlich ein. Denn umso mehr Leute von Weihnachten erfahren, desto besser. Weihnachten ist für alle Zeiten für alle da.“

