Vier Einbrüche in einer Nacht In Freital häuften sich in den vergangenen Tagen die Vergehen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang.

Der Polizeibericht vom Donnerstag © dpa

Freital. Die Polizei meldet eine ungewöhnliche Häufung von Einbrüchen in Freital – allesamt aus der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. An der Wilsdruffer Straße hebelten Unbekannte die Eingangstür zu einem Bistro auf und stahlen die Kasse mit 600 Euro Bargeld. Ebenfalls durch Aufhebeln der Eingangstür drangen Unbekannte an der Dresdner Straße in eine Therapiepraxis ein und nahmen eine Kassette mit rund 200 Euro Bargeld mit. An einem Büro an der Dresdner Straße brachen die Täter die Tür auf und durchsuchten die Räume. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei wurde jedoch nichts gestohlen. 200 Euro Sachschaden verursachten Einbrecher, als sie das Fenster eines Backshops an der Schachtstraße aufhebelten. Vermutlich wurden die Unbekannten bei ihrem Einbruch gestört. Die Polizei prüft nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. (SZ)

Der Polizeibericht vom Donnerstag zurück 1 von 3 weiter Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall Hohnstein. Eine 59-Jährige war am Dienstagabend mit einem Audi A3 auf der Straße zwischen Ehrenberg und Lohsdorf unterwegs. In einer Linkskurve kam ihr ein roter Pkw auf der Fahrbahnseite entgegen. Dessen Fahrer streifte den Audi, setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten fort. Am Audi entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. (SZ) Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 03514832233 Werkzeuge gestohlen Wilsdruff. Auf einem Parkplatz am Landbergweg in Wilsdruff schlugen Unbekannte In der Nacht zum Mittwoch die Heckscheibe eines VW T6 ein. Anschließend stahlen sie von der Ladefläche diverse Elektrowerkzeuge, darunter Akkuschrauber, Bohrmaschinen, Sägen und ein Trennschleifer. Angaben zum Wert der Geräte sowie zum Sachschaden stehen noch aus. Ladendieb im Einkaufsmarkt. Sebnitz. Gestern Nachmittag stahl ein Unbekannter verschiedene Spirituosen im Wert von rund 160 Euro in einem Einkaufsmarkt an der Rosenstraße. Die Sachen verstaute er in einen Rucksack und wollte den Markt ohne zu bezahlen verlassen. Eine Angestellte hatte den Diebstahl bemerkt und versuchte gemeinsam mit einem Kunden den Langfinger aufzuhalten. Der Dieb schlug jedoch um sich und entkam ohne seine Beute. Der Täter war ca. 170 cm groß, hatte glattes, dunkles, schulterlanges Haar und trug eine dunkle Hose sowie eine gräuliche Jacke. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Insbesondere wird der Kunde gesucht, welcher der Marktmitarbeiterin half. Hinweise zum Sachverhalt nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 03514832233 oder das Polizeirevier Sebnitz entgegen.

