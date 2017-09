Vier Eichen spalten Herwigsdorf Der Gemeinderat von Rosenbach kassiert Fällungs-Beschluss. Um die Mehrheit wurde mit harten Bandagen gekämpft.

Nach dem Gemeinderatsbeschluss vom Vorjahr hatten Baumschützer die vier Eichen am Sportplatz von Herwigsdorf mit einem Trauerflor versehen. Die Bäume sollten fallen. Jetzt hat der Gemeinderat den Beschluss aufgehoben. © Archiv/Marcus Scholz

Als Rosenbachs Bürgermeister Roland Höhne (CDU) in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend den Tagesordnungspunkt 4 aufruft, wird es plötzlich laut aus den Zuschauerreihen. „Dürfen wir dazu jetzt auch mal was sagen?“, ruft ein aufgebrachter Bürger in den Sitzungssaal im Rosenbacher Feuerwehrdepot. „Nein, das ist nicht zulässig“, informiert ihn der Bürgermeister. „Das ist doch keine Demokratie!“, erregt sich ein Zweiter. „Ich kann das nicht zulassen“, sagt Bürgermeister Höhne noch mal, „sonst muss ich die Sitzung abbrechen.“

Der Tagesordnungspunkt, der da beinahe die Sitzung sprengt, lautet: Beratung und Beschlussfassung zu den vier Eichen auf dem Sportplatz im Ortsteil Herwigsdorf. Kein Thema spaltet die Menschen in Herwigsdorf mehr als das Schicksal eben dieser vier Bäume. Besonders der Fußballverein TSV Herwigsdorf betreibt die Fällung. Die vier Eichen trennen den Rasenplatz von einem Kleinfeld, auf dem der Nachwuchs spielt. Herabfallende Eicheln und Totholz würden die Kinder gefährden, argumentieren die Sportler. Zudem trockneten die Wurzeln den Platz aus. Im November 2016 beschloss der Gemeinderat mit knapper Mehrheit die Fällung.

Während der erlaubten Fäll-Periode bis April 2017 unterblieb die Abholzung zunächst. Dann richtete sich mit einem Einwohnerantrag Bürgerprotest gegen diesen Beschluss. Bei seiner letzten Sitzung im August musste sich der Gemeinderat daher erneut mit den Eichen befassen. Dazu hatte Bürgermeister Höhne auch einen Baumgutachter geladen. Eine endgültige Entscheidung hatte der Rat aber im August vertagt. Doch nun musste es zum Beschluss kommen: Müssen die Eichen weichen oder dürfen sie bleiben? „Der Baumgutachter hat Probleme erkannt“, resümierte Bürgermeister Höhne, „sie benötigen erhöhte Pflege. Das Totholz muss regelmäßig rausgeschnitten werden.“ Insgesamt aber gehe von den Eichen keine größere Gefahr aus als von allen anderen Eichen am Sportplatz. Wie sehr das Thema die Gemüter der Herwigsdorfer rührt, schilderte auch der Bürgermeister: „Es hat teilweise Beleidigungen gegenüber Gemeinderäten gegeben, deren Abstimmungsverhalten jemandem nicht gefiel. Das ist absolut undemokratisch und daneben“, sagt Höhne auch mit Blick auf die Zuschauerreihen. Das sei völlig unabhängig davon, wie er selbst zu dem Thema stehe. Höhne war stets für den Erhalt der Eichen. Ebenso sagt er aber auch, dass ihn der Einwohnerantrag zum Erhalt der Eichen geärgert habe. Nicht seines Inhaltes wegen, sondern weil er erst Monate nach dem Gemeinderatsbeschluss gestellt worden sei.

Dietmar Plociennik, Wortführer der Gemeinderats-Fraktion des TSV Herwigsdorf, forderte erneut, den Ratsbeschluss zur Fällung umzusetzen. „Es geht hier um das Wohl und Wehe unserer Kinder. Wir müssen die Gesundheit unserer Kinder bei der Ausübung ihres Sports gewährleisten“, sagte er. Eine wie vom Baumgutachter empfohlene erhöhte Pflege der Eichen reiche nicht aus. „Wir müssen immer davon ausgehen, dass von den Bäumen eine latente Gefahr ausgeht und Totholz herausfällt – selbst wenn die Gemeinde ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommt“, sagt Plociennik. Man könne das Thema der vier Eichen durchaus jedes Jahr erneut auf die Tagesordnung setzen, entgegnete ihm Bürgermeister Höhne.

Mit welchen Bandagen beim Thema Eichen auch innerhalb des Gemeinderates gekämpft wird, zeigt eine andere Episode des Abends. Erst unmittelbar vor Beginn der Sitzung wurde der Bürgermeister darüber informiert, dass die anwesende CDU-Rätin Kerstin Mannigel, eine Befürworterin der Eichen, sich kürzlich umgemeldet habe. Bürgermeister Höhne musste ihr daher das Stimmrecht entziehen. Bürgermeister Höhnes Stellvertreter Michael Weber (CDU) deutet in diesem Zusammenhang „juristische Spitzfindigkeiten“ an, die in der nichtöffentlichen Vorberatung zu den Eichen ins Feld geführt worden seien. „Das bestärkt mich, dafür zu stimmen, dass die Eichen erhalten bleiben“, sagt er. Als Löbauer Revierförster ist auch er ein Baumexperte. „Kerstin Mannigel das Stimmrecht zu entziehen, ist nicht zu beanstanden“, sagt er der SZ. Wie es aber dazu kam, finde er fragwürdig. Bürgermeister Roland Höhne bat schließlich um Abstimmung, den Beschluss 48/2016 aufzuheben. Mit 7:4 Stimmen entschied der Gemeinderat für den Erhalt der vier Eichen.

