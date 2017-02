Vier Diebstähle in vier Orten In Görlitz haben Unbekannte ein Auto gestohlen, in Neusalza-Spremberg und Friedersdorf eines aufgebrochen und in Lawalde von einem die Räder abmontiert. Doch etwas gelang nicht.

Symbolfoto © Matthias Weber

Diebe haben es am Wochenende an vier Orten des Landkreises auf Autos abgesehen. Das teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. So haben Unbekannte von Sonnabendmittag bis Sonntagnachmittag auf dem Obermarkt in Görlitz einen grünen Audi A3 gestohlen. Das elf Jahre alte Fahrzeug mit dem Kennzeichen GR-LD 1002 stand auf einem Anwohnerparkplatz. Der Wert beträgt laut Eigentümer rund 5000 Euro. Die Soko Kfz führt die weiteren Ermittlungen.

In Neusalza-Spremberg haben Diebe zwischen Sonnabendnachmittag und Sonntagvormittag an der Bautzener Straße die Seitenscheibe eines VW Touareg eingeschlagen. „Sie versuchten, die Mittelkonsole auszubauen“, so der Polizeisprecher. Darin befand sich das Navi. Doch das Vorhaben scheiterte. „Dafür ließ der Eigentümer seine Geldbörse im Auto liegen“, so Knaup. Darin befanden sich sämtliche Ausweisdokumente. Der Sachschaden beträgt etwa 4000. Im Ortsteil Friedersdorf geriet ein auf der Ebersbacher Straße stehender 5er BMW ins Visier von Unbekannten, die ebenfalls eine Scheibe des Fahrzeuges einschlugen. „Aus dem Inneren entwendeten sie fünf Jacken und eine Damenhandtasche“, berichtet der Polizeisprecher. Der Stehlschaden beläuft sich auf 850 Euro, der Sachschaden auf 300 Euro.

In Lawalde sind Diebe in der Nacht zum Sonntag auf einem Firmengelände an der Löbauer Straße aktiv gewesen. Dort stahlen sie von einem Peugeot alle vier Räder, der dann aufgebockt da stand. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. (szo/tc)

