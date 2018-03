Vier Bronzefiguren gestohlen

Bautzen. Offenbar Sekundenschlaf hat am Mittwochvormittag auf der A 4 zu einem Auffahrunfall geführt. Ein 58-Jähriger war ersten Angaben nach am Steuer seines Mercedes Sprinters von der Müdigkeit übermannt worden. Der Transporter geriet deshalb auf den Standstreifen und prallte kurz vor der Rastanlage Oberlausitz-Nord nahezu ungebremst auf ein Wartungsfahrzeug der Autobahnmeisterei. Der Schilderwagen, der an dem Transporter der Straßenwärter hing, wurde durch die Wucht der Kollision abgerissen und auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Dabei wurde die Heckpartie des Wartungswagens eingedrückt. Der 60-jährige Mitarbeiter der Straßenmeisterei befand sich zu dem Zeitpunkt nicht in dem Fahrzeug. Auch der Verursacher blieb unverletzt. Beide Transporter und der zerstörten Anhänger mussten allerdings von Abschleppdiensten geborgen werden. Gesamtschaden: rund 40000 Euro.

Kamenz. In einem Einkaufsmarkt am Siedlungsweg in Kamenz hat am Mittwochmittag ein Mann versucht, mit einem falschen Fünfzig-Euro-Schein zu bezahlen. Doch die Kassiererin bemerkte sofort die fehlenden Sicherheitsmerkmale auf der Blüte und informierte die Polizei. Die Beamten bestätigten den Verdacht und leiteten ein Strafverfahren gegen den 30-Jährigen wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld ein. Bei einer genaueren Überprüfung der unechten Note stellten die Ordnungshüter fest, dass die auf dem Schein gedruckte Nummer bereits mehrfach zum Herstellen von Falschgeld verwendet wurde.

Raser erwischt

Göda/Bautzen. Gleich an mehreren Stellen hat die Polizei in und um Bautzen am Mittwoch die Geschwindigkeit von Fahrzeugen gemessen. Auf der Bautzener Straße in Göda postierten sich die Beamten am Vormittag am Feuerwehrdepot. Natürlich gilt auch dort eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, doch von rund 900 Fahrzeugen fuhren 27 deutlich schneller. Ein Auto mit Zittauer Kennzeichen rollte mit 78 km/h durch die Lichtschranke. In Bautzen hatte die Polizei zur Mittagszeit im Umfeld einer Schule an der Dr.-Salvador-Allende-Straße die Geschwindigkeit kontrolliert. Von 40 Pkw fuhren lediglich drei schneller als mit den dort erlaubten 30 km/h. Vom Nachmittag bis in den Abend hinein kontrollierte der Verkehrsüberwachungsdienst dann auf der Straße von Bautzen nach Neukirch die Geschwindigkeit. Am Abzweig gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Binnen fünf Stunden passierten rund 1200 Fahrzeuge die Messstelle, davon waren 78 zu schnell. Ein Opel mit Hamburger Kennzeichen raste mit Tempo 146 km/h über die Kreuzung und damit doppelt so schnell wie erlaubt. Hier wird die höchstmögliche Ahndung auf den Fahrer zukommen. 600 Euro Bußgeld drohen, falls er vorsätzlich so schnell gerast war, wären sogar 1200 Euro Geldbuße möglich. Dazu werden drei Monate ohne Führerschein und zwei Punkte auf den Betroffenen zukommen.