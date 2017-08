Fußball – Kreisliga A Vier Begegnungen beim Neustart Kein kompletter Spieltag. Der Hohnstädter SV sagte wegen Personalmangels die Partie in Hochweitzschen ab.

Der Zschaitz/Ostrauer Benjamin Luther auf dem Weg zum zwischenzeitlichen Ausgleich gegen den VfB Leisnig. © Dirk Westphal

Die Probleme in der Staffel Süd der Kreisliga A gehen weiter. Nachdem in der Vorwoche der Saisonstart wegen des Rückzugs des Döbelner SC II verschoben werden musste, fiel beim zweiten Versuch ein Spiel aus. Der Hohnstädter SV hatte nicht genügend Spieler zur Verfügung und sagte sein Auftaktmatch beim SV Medizin Hochweitzschen ab. Kein guter Beginn für die Muldentaler, die dann wohl auch künftig Probleme haben werden.

Nichtsdestotrotz hatte es dieser erste Spieltag in sich. So war das Sonntagspiel SV Zschaitz/Ostrau II gegen den VfB Leisnig an Dramatik nicht zu überbieten. Die neu formierten Bergstädter begannen bei herrlichem Fußballwetter vor 100 Zuschauern im Waldstadion echt stark und erarbeiteten sich in Halbzeit eins auch die besseren Chancen. Allerdings konnten sie ihre Präsenz erst nach der Pause durch Patrick Hußner zur Führung nutzen (65.). Die Freude darüber währte allerdings nicht lange, denn nun besannen sich die Jahnataler ihrer Tugenden. Mit zunehmender Spieldauer warfen sie ihre starke Physis in die Waagschale und gaben in den letzten 25 Minuten Vollgas. Die Leisniger dagegen offenbarten große Lücken im Abwehrverbund, die zunächst Benjamin Luther mit dem Ausgleich (73.) und dann Lars Oberpichler (80.) mit dem Zschaitzer Siegtreffer bestraften. So freute sich ein glücklicher SG-Trainer Ronald Göllnitz: „Es hat einfach alles gepasst.“

Ähnliches trifft auf die Begegnung SV 29 Gleisberg gegen Blau-Weiß Altenhain zu, in der die Gastgeber eine Punktlandung hinlegten. In einem Spiel auf Messers Schneide legten die Muldentaler immer wieder vor und die Gleisberger glichen aus. So stand es nach einer Stunde 3:3. Als die Gäste in der 89. Minute zum 3:5 wegzogen, schien die Partie entschieden. Doch weit gefehlt. Die Gleisberger starteten erneut eine Aufholjagd. Als Philipp Weber in der 90. Minute der Anschluss gelang, schien in der Nachspielzeit noch mehr drin. Die Gleisberger drängten auf den Ausgleich. Als in der Nachspielzeit Frank Baumert zu Fall kam, gab es Elfmeter. Diesen verwandelte Tom Schubert zum umjubelten Ausgleich.

Vor schweren Zeiten steht der SV Aufbau Waldheim, der sich nach dem Weggang von zehn Spielern und dem Rückzug aus der Kreisoberliga in der Findungsphase befindet. Zudem fehlten Trainer Andreas Kügler im ersten Heimspiel sieben Akteure. Dennoch kamen die Richzenhainer zu Chancen, die teilweise unkonzentriert versiebt wurden. Die Gäste blieben mit schnellen Kontern stets gefährlich und Aufbau-Torwart Enrico Beer musste oft mit letztem Einsatz einen Rückstand verhindern. Das gleiche Bild bot sich in der zweiten Halbzeit, in der durch das verletzungsbedingte Ausscheiden von Kapitän Erik Erichson der 53-jährige Renee Läßig sein Comeback feierte. Dieser wurde nach vorn beordert und sorgte oft für Unruhe in der Gästeabwehr um Daniel Kresse, allerdings ohne Zählbares herauszuholen. Das gelang dann den Gästen. Ingolf Hempel schloss einen Konter mit dem Goldenen Treffer des Tages ab.

Im vermeintlichen Spitzenspiel des Tages trennten sich die beiden Meisterschaftsaspiranten SV Medizin Zschadraß und ESV Lok Döbeln in einer sehr intensiven und umkämpften Begegnung mit einem 2:2 (2:1)-Unentschieden. Mit diesem waren nach dem Spiel die Platzbesitzer wohl ebenso zufrieden wie die Gäste. In der ersten halben Stunde hatten die Mediziner mehr vom Spiel. Folgerichtig fiel durch Unterstützung von Döbelns David Kaulich die Führung, die Steven Schneider (29.) vom Elfmeterpunkt zum 2:0 ausbaute. Doch die Gäste hielten trotz des Rückstandes dagegen. Sie stellten die Räume clever zu, sodass die Mediziner nicht von hinten heraus kombinieren konnten. Zudem agierten die Lok-Spieler besonders im Zentrum sehr griffig und Steven Kaulich gelang in der 34. Minute der Anschlusstreffer. Nach dem Wechsel schalteten die Gäste noch einen Gang nach oben und wurden in der 63. Minute durch ein Elfmetertor von Matthias Engler mit dem 2:2 belohnt. (DA/rwe/rs)

