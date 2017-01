Vier Bäume verschwunden Zwei Linden und zwei alte Kastanien vor dem Gasthof wurden gefällt. Das ärgert einige Einwohner. Zu recht?

So sieht es seit Donnerstag vorm Freitelsdorfer Gasthof aus. © Klaus-Dieter Brühl So sieht es seit Donnerstag vorm Freitelsdorfer Gasthof aus.

Rückblick. So standen die Linden und Kastanien noch vor Kurzem vorm Gasthof.Fotos:

Donnerstagmittag – Freitelsdorf ist in Aufruhr: „Zur Stunde werden Hunderte Jahre alte Bäume gefällt. Nur weil sie dem Besitzer nicht passen. Das gesamte Dorf ist fassungslos“, schreibt ein anonymer Leser an die SZ. Von „Wahnsinn“ und „Skandal“ ist die Rede. Und es kommt die Frage auf: „Wer genehmigt so etwas?“ Die Einwohner seien sprachlos und traurig über die veränderte Ansicht in der Ortsmitte vor dem Dorfgasthof. Damit hätten sich die neuen Besitzer keine Freunde im Dorf gemacht, wird den Auftraggebern gedroht. Ortsvorsteher Jürgen Friedemann ist krankheitsbedingt nicht aktuell im Bilde. Aber er sagt: „Die Bäume haben schon das Dorfbild geprägt. „Wir haben eine Fällgenehmigung der Gemeinde. Auch die Naturschutzbehörde hat sich die Bäume vor Ort angeschaut“, verteidigt sich Erik Tischer, dessen Freundin Corina Dietrich der Gasthof seit vorigen Sommer gehört. Die Bäume seien hohl gewesen, die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben, so Erik Tischer. „Und dafür sind wir verantwortlich.“

Allerdings wollen die Neubesitzer aus Dresden im Hof eine kleine Streuobstwiese anlegen und dafür Ersatzbäume pflanzen. Demnächst wollen sie hier einziehen. Erik Tischer verweist auch auf Nachlässigkeiten der Vergangenheit. „Die Bäume waren regelrecht von Asphalt umgeben, das hätte schon längst geändert werden müssen“, so der Dresdner.

Thomas Kramp vom Landratsamt bestätigt die Fällgenehmigung. „Die Bäume waren wirklich hohl und in der Krone bruchgefährdet“, so der Naturschutzmitarbeiter. In der Wurzel der alten Stämme hätte es Pilze gegeben. „Die Privatbesitzer sind in der Haftung, das darf man nicht vergessen“, so Thomas Kramp. Gerade bei den jetzigen Stürmen könne leicht ein Schaden entstehen.

Der Behördenmitarbeiter stellt sich auch deshalb auf die Seite der neuen Gasthofs-Eigentümer, weil sie das Storchennest auf der Scheune erhalten wollen. Und Fledermäuse gäbe es hier auch noch. Sechs Jahre stand der Vierseithof leer. Jetzt bekam das über 5000 Quadratmeter große Grundstück wieder eine Nutzung. Nur kurze Zeit hatte die Kutschenfahrschule von Kristina Quoos bestanden.

