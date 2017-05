Vier Autos fahren ineinander

Kind stürzt aus Fenster Göda. Am Montagabend kam es im Gödaer Ortsteil Kleinförstchen zu einem tragischen Unfall. Ein 4-jähriger Junge stürzte beim Spielen aus einem Fenster eines Wohnhauses etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Das Kind erlitt nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte es in eine Klinik. (szo)

Mit Drogen und Messer erwischt Bautzen. Passanten beobachteten Montagabend in Bautzen, wie drei Personen die Metallkugel vor dem Kornmarktcenter mit Stiften beschmierten. Polizisten trafen die 19, 20 und 29 Jahre alten Männer noch an Ort und Stelle an. Der 20-Jährige führte neben mehreren Stiften auch ein verbotenes Einhandmesser sowie eine Metalldose mit einer geringen Menge Betäubungsmittel mit sich. Er wird sich, genau wie seine Begleiter, für sein Fehlverhalten verantworten müssen.

Betrunken Unfall gebaut Ottendorf-Okrilla. Zu einem Alkoholunfall ist es am Montagabend auf der Autobahn zwischen Dresden und Bautzen gekommen. Gegen 21.5 Uhr geriet ein 39-jähriger Fahrer eines Sattelzugs an der Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla in die Mittelleitplanke. Hierbei beschädigte der Laster insgesamt 20 Teilstücke der Leitplanke im Wert von rund 5200 Euro. Der Verursacher setzte seine Fahrt jedoch pflichtwidrig fort, ohne den Schaden zu melden. Der Grund für sein Verhalten konnte schnell geklärt werden. Zeugen meldeten den Vorfall bei der Polizei, die den Lkw auf dem Parkplatz Löbauer Wasser anhalten konnte. Ein Alkoholtest verriet, dass der Mann umgerechnet 2,3 Promille intus hatte. Die Beamten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt, behielten seinen Führerschein ein und veranlassten eine Blutentnahme. Die Staatsanwaltschaft wird sich dem Sachverhalt annehmen.

Mit Stein geworfen Bautzen. Am Montagabend kam es in Bautzen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine 40-Jährige soll einem drei Jahre jüngeren Mann den Zutritt in ihre Wohnung an der Dresdener Straße verweigert haben, nachdem sie zuvor gemeinsam an einem Einkaufsmarkt Alkohol getrunken hatten. Der 37-Jährige soll daraufhin mit einem Stein die Fensterscheibe der Erdgeschosswohnung eingeworfen haben. Die Frau wurde durch die herumfliegenden Glassplitter leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Wenig später wurden die Polizisten zur Innere Lauenstraße gerufen. Dort hatte ein Zeuge beobachtet, wie mehrere Personen Verkehrsschilder und ein Fahrrad umwarfen. Eine Streife stellte anschließend auf der Schulstraße einen 26-Jährigen sowie den 37-Jährigen, der zuvor den Stein an der Dresdener Straße geworfen haben soll, fest. Ein Test bei dem alkoholisierten Tatverdächtigen ergab einen Wert von umgerechnet 1,88 Promille.

Ohne Führerschein am Steuer Bautzen. Bundespolizisten kontrollierten ihn der Nacht zum Montag am Rasthof Oberlausitz zwei Männer, die neben einem Audi A3 standen. Nur einer der Männer besaß einen Führerschein. Laut seiner Auskunft war er auch der Fahrer des Audi. Nach der Kontrolle setzten sich die Polizisten wieder in ihren Streifenwagen. Nach wenigen Augenblicken sahen sie, wie der 33-jährige Mann ohne Führerschein in ein anderes Auto einstieg und den Motor startete. Den Polizisten, die sofort bei ihm waren, sagte er, dass er nur den Motor prüfen wollte. Sein Bruder wäre noch auf dem Parkplatz und würde gleich das Steuer übernehmen. Die Suche nach dem Bruder blieb erfolglos. Die anschließende Nachfrage über das Gemeinsame deutsch-polnische Koordinierungszentrum ergab, dass dem 33-Jährigen der Führerschein entzogen worden war. Somit ergab sich der Straftatverdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Gegen den anderen jungen Mann wird ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, da er das Fahren ohne Fahrerlaubnis zugelassen hat.

Baum gestohlen Ottendorf-Okrilla. Unbekannte verschafften sich am Wochenende Zugang zu einem Grundstück am Feldweg von Ottendorf-Okrilla. Dort brachen sie in eine Garage ein und entwendeten daraus einen Kanister mit Benzin. Außerdem zerstörten sie auf dem Grundstück zwei Solar-Standlichter und zogen einen Araukarien-Baum aus dem Boden, den die Diebe mitnahmen. Auf dem Nachbargrundstück wurde ebenfalls versucht, eine Gartenlaube aufzubrechen, was aber letztendlich misslang.