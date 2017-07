Vier Autodiebe gestellt Die Männer hatten es auf einen 7er-BMW und mehrere Mazda abgesehen. Die Beamten erwischten sie am Montagmorgen auf frischer Tat.

Vier mutmaßliche Autodiebe gingen der Polizei am Montagmorgen im Landkreis Bautzen ins Netz. © dpa

Die Polizei hat am Montagmorgen im Landkreis Bautzen mehrere Autodiebstähle verhindert. Dabei konnten die Beamten insgesamt vier Tatverdächtige stellen, teilt die Polizeidirektion Görlitz mit. In Liegau-Augustusbad hatten es die Täter auf einen BMW abgesehen. Rund um Hoyerswerda wollten sie drei Mazda CX-5 stehlen.

Der Vorfall in Liegau-Augustusbad ereignete sich in der Parkstraße. Dort beobachteten Anwohner kurz nach 3 Uhr, dass sich vor ihrem Wohnhaus vier Männer an einem 7er-BMW zu schaffen machten. Als die Polizei eintraf, ließen die Täter von dem Fahrzeug ab und flüchteten mit einem VW-Passat mit Dresdner Kennzeichen. Eine Streife des Polizeireviers Kamenz entdeckte den gesuchten Wagen wenig später in Schönborn und stoppte ihn.

Der Beifahrer flüchtete in die Dunkelheit, drei weitere Insassen nahmen die Beamten vorläufig fest. Den Angaben zufolge handelt es sich um einen in Dresden lebenden Polen und zwei Tschechen im Alter von 33, 43 und 45 Jahren. Auf der Suche nach dem vierten Täter setzte die Polizei einen Fährtenhund ein, der Mann konnte jedoch fliehen.

Polizeibericht vom 17. Juli zurück 1 von 4 weiter Unter Drogen Görlitz. Ein 29-Jähriger war in der Nacht zu Sonntag auf der A 4 unter Drogen unterwegs. Die Polizei stoppte den Fahrer eines Ford Mondeo in der Nähe des Autobahntunnels durch die Königshainer Berge. Den Beamten war die unsichere Fahrweise des Mannes aufgefallen. Ein Drogenschnelltest zeigte den Konsum von Cannabis an. Im Fahrzeug fanden die Polizisten zudem ein Tütchen mit Marihuana. Versuchter Diebstahl Göda. Ein Einbrecher wurde in der Nacht zu Sonntag von der Polizei in Göda geschnappt. Der 38-Jährige war gegen 22 Uhr in einen ehemaligen Landwirtschaftsbetrieb eingedrungen. Als eine andere Person auf das Gelände kam, lief der Mann ohne Beute davon. Eine Streife des Polizeireviers Bautzen entdeckte ihn wenig später in der Nähe. Kennzeichen gestohlen Kamenz. Gegen einen 34-jährigen Mann wird wegen Diebstahls und Urkundenfälschung ermittelt. Die Polizei stoppte sein Fahrzeug am Sonntag in Kamenz. An dem Citroen Xsara waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Diese waren zuvor von einem VW entwendet worden. Der Citroen war weder zugelassen noch versichert. Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher und untersagten dem Beschuldigten die Weiterfahrt. In die Leitplanke gekracht Bautzen. Ein 24-jähriger Autofahrer ist am Sonnabend auf der A 4 von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Mittag in Richtung Görlitz unterwegs. Zwischen Bautzen-Ost und Weißenberg krachte er mit seinem Peugeot 508 in die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstanden 8.000 Euro Schaden.

Etwa eine Stunde später stoppte eine Streife in Hoyerswerda einen blauen Mazda CX-5. Der Wagen war den Beamten aufgefallen, weil er ohne Licht durch die Stadt fuhr. Am Steuer saß ein 46-jähriger Mann aus Tschechien, der nicht der Eigentümer des Autos war. Der Tatverdächtige war allerdings im Besitz passender Zündschlüssel. Woher diese stammen, ist noch unklar. Möglicherweise handelt es sich um Duplikate.

Der Mazda war wenige Minuten zuvor an der Frederic-Joliot-Curie-Straße gestohlen worden. An dem SUV waren fremde Kennzeichen angebracht, die zu einem baugleichen Fahrzeug gehörten. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest, eine zweite Streife fuhr währenddessen nach Wittichenau, wo der andere Mazda angemeldet ist. Wie die Beamten feststellten, waren auch an diesem Wagen die Kennzeichen ausgetauscht worden – auch er sollte offenbar Beute der Diebe werden. Von einem Täter fehlte allerdings jede Spur.

Auch an einem dritten Tatort waren Mazda-Diebe in der Nacht zu Montag in Hoyerswerda am Werk. Sie stahlen in der Bertolt-Brecht-Straße einen roten CX-5. Der SUV mit dem Kennzeichen MEI TA 321 ist zwei Jahre alt. Er hat einen Wert von etwa 30 000 Euro.

Die Soko Kfz hat gemeinsam mit der Kriminalpolizei in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Nach dem gestohlenen Mazda wird gefahndet. (szo)

