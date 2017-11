Vier Änderungen in Dynamos Startformation Mit Hartmann, Hauptmann, Berko und Heise wollen die Dresdner in Düsseldorf überraschen. Lambertz sitzt bei seiner Rückkehr zur alten Liebe nur auf der Bank.

Lucas Röser jubelt nach seinem Tor zum 0:2 mit Niklas Hauptmann (li.). © Robert Michael

Das Twitter-Bild zeigt einen Blick in die Kabine, und der Spruch darunter soll das Motto des Abends umreißen. „Es ist alles vorbereitet für einen leidenschaftlichen Kampf gegen F95“, haben Dynamo Dresdens Pressearbeiter getextet, und sie meinen natürlich das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Fortuna Düsseldorf. Und Uwe Neuhaus‘ Satz verdeutlicht darüber hinaus, um was es in diesem Montagabendspiel geht. „Die Tabellensituation hat sich noch einmal zugespitzt“, sagt der Cheftrainer, der am Vortag seinen 58. Geburtstag gefeiert hat.

Damit sind die Rahmenbedingungen klar – und die Dresdner nach ihrem Absturz auf den Abstiegsrelationsrang natürlich krasser Außenseiter. „Ich glaube, dass viele meinen, dass wir chancenlos sind. Dem kann ich mich aber nicht anschließen“, betont Neuhaus.

Seine Aufstellung lässt eine Prognose nur schwer zu. Im Grunde lässt er alles beim Alten, mit kleinen Änderungen. So sitzt zum Beispiel Andreas Lambertz, der 13 Jahre lang für Düsseldorf gespielt hat, bei der Rückkehr zu seiner alten Liebe zunächst nur auf der Bank. Und Niklas Kreuzer ist erst gar nicht im 18 Spieler umfassenden Aufgebot für dieses Auswärtsspiel.

Insgesamt hat Neuhaus vier Änderungen vorgenommen im Vergleich zur 1:2-Niederlage am vergangenen Montagabend gegen den Tabellenletzten Kaiserslautern. Neu in der Anfangsformation sind Kapitän Marco Hartmann, Philipp Heise, der seine Rotsperre abgebrummt hat, sowie Niklas Hauptmann und Erich Berko. Im Angriff spielt Dynamo erneut mit Lucas Röser anstelle von Peniel Mlapa. (SZ/-yer)

Dynamos Aufstellung: Schwäbe – Seguin, Jannik Müller, Ballas, Heise – Hartmann – Berko, Hauptmann, Benatelli, Duljevic – Röser.

