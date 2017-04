Vielversprechender Pferdenachwuchs Noch bis zum Sonntag werden junge Talente im Landgestüt vorgestellt.

Im Sächsischen Landgestüt Moritzburg findet derzeit die Verkaufspferdewoche statt. © Arvid Müller/Archiv

Insgesamt 30 Youngster werden bei der Verkaufspferdewoche gezeigt, die noch bis zum Sonntag im Gelände und der Reithalle des Sächsischen Landgestüts Moritzburg veranstaltet wird. Mit den Millennium-Nachkommen Madal, Merzat, Happy Girl und Morpheus sind bewegungsstarke Youngster für die Dressur im Angebot, informiert Susann Pretzschner, Sprecherin des Pferdezuchtverbands Sachsen-Thüringen e.V. Auch für den Springsport gibt es einiges zu sehen. So sind Emmy und Champ of Cornet als Colestus Nachwuchs mit von der Partie, außerdem ist Con Sander HAD als international erfolgreiches Springpferd für den sofortigen Einsatz zu haben.

Last Lehnbach konnte schon am Bundeschampionat der fünfjährigen Vielseitigkeitspferde in Warendorf auf sich aufmerksam machen, außerdem interessant für den Busch ist der talentierte Lord Seekönig von Lord Fauntleroy. (SZ)

Verkaufspräsentationen: Mittwoch, 15 Uhr, Sonnabend und Sonntag, jeweils 11 Uhr. Infos zu den Pferden unter www.pzvst.de und www.saechsische-gestuetsverwaltung.de/verkauf

