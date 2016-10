Vielleicht doch Bundespräsident? Norbert Lammert will nach 37 Jahren nicht erneut für den Bundestag antreten und kündigt seinen Rückzug an. Einer möglichen Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten widerspricht er jedoch nicht explizit.

Norbert Lammert (CDU) bei seiner Rede zum Tag der Deutschen Einheit in der Dresdner Semperoper. Für die Rede, in der er sich auch direkt an die vor der Kirche pöbelnden Pegida-Anhänger richtete, erntete er deutschlandweit Anerkennung. © dpa

Bundestagspräsident Norbert Lammert hat offengelassen, ob sich mit seinem angekündigten Rückzug aus der aktiven Politik auch eine Kandidatur als Bundespräsident erledigt hat. „Das, was ich erklärt habe, habe ich erklärt, und dem ist nichts hinzuzufügen“, sagte der CDU-Politiker auf eine entsprechende Frage am Dienstag in Berlin. In der Unionsfraktion wurde der angekündigte Ausstieg Lammerts aus dem Bundestag bedauert.

Der 67-Jährige habe „häufig die richtigen Worte in schwierigen Situationen gefunden“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU). Auch durch seine Reden habe er sehr beeindruckt. Weder Grosse-Brömer noch die Berliner CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt wollten sich dazu äußern, ob Lammert trotz seines Rückzugs aus dem Parlament weiterhin als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten infrage kommt.

Die drei Parteivorsitzenden der großen Koalition, Kanzlerin Angela Merkel (CDU), CSU-Chef Horst Seehofer und der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel wollen nach Informationen aus Koalitionskreisen Ende Oktober bei einem Dreiertreffen in Berlin darüber entscheiden, ob Union und SPD wie angedacht einen gemeinsamen Kandidaten für die Nachfolge von Bundespräsident Joachim Gauck präsentieren können.

Lammert hatte am Vortag in einem Schreiben an seinen CDU-Kreisverband Bochum angekündigt, er werde bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 nicht wieder kandidieren. Am Ende dieser Legislaturperiode gehöre er dem Bundestag 37 Jahre an. „Ich denke, es ist nun Zeit für einen Wechsel, zumal auch ich nicht immer jünger werde“, schrieb Lammert. In der Debatte über die Nachfolge von Gauck war er wiederholt als potenzieller Kandidat genannt worden. Zwar hat er sich überparteilich Ansehen erarbeitet, doch es galt als unwahrscheinlich, dass ihn die SPD oder die Grünen mit zum Staatsoberhaupt wählen.

Grosse-Brömer nannte das Ausscheiden Lammerts einen herben Verlust und äußerte sich wie Hasselfeldt überrascht. Dieser habe nicht den Eindruck von Amtsmüdigkeit vermittelt, sagte er: „Ich habe keine Anzeichen von Frustration bei ihm wahrgenommen.“ Lammert sei vielmehr immer wieder als „Mahner für die Chancen des Parlamentarismus“ aufgetreten.

Hasselfeldt, die selbst schon als mögliche Kandidatin genannt worden war, lehnte Spekulationen über die Nachfolge Gaucks ab. Vor dem Hintergrund der laufenden Mitgliederbefragung in ihrer Partei über Volksentscheide auf Bundesebene lehnte sie eine Änderung im Verfahren der Wahl des Bundespräsidenten ab: „Ich glaube, dass wir mit dem Instrument der Bundesversammlung gut fahren.“ Ohnehin stehe sie bundesweiten Volksentscheiden unter anderem wegen der Komplexität vieler politischer Entscheidungen skeptisch gegenüber.

Lammerts Bochumer CDU-Kreisverband will am 16. Dezember über einen Nachfolgekandidaten für den Bundestag abstimmen. Das sagte der CDU-Kreisvorsitzende Christian Haardt der Deutschen Presse-Agentur. Einen möglichen Kandidaten nannte er nicht. Der Abschied Lammerts sei ein herber Verlust. „Aber Demokratie lebt auch vom Wechsel. Und es war klar, dass der Tag kommen würde.“ Haardt sagte über Lammert: „Er wäre ein toller Bundespräsident.“ (dpa)

zur Startseite