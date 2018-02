Vielgeklickte Heimatbilder Im Landkreis Görlitz bekannte Hobbyfotografen vor und zeigen ihre erfolgreichsten Facebook-Bilder.

Ein Winterwunderland, fotografiert von Sonja Haase. Die 53-Jährige ist Hobbyfotografin aus Schönbach. © Sonja Haase

Bei Tag oder Nacht, bei Sonne und Regen, auf den höchsten Bergen und in tiefsten Wäldern sind sie für ihre Leidenschaft unterwegs: Hobbyfotografen. Mit ihrer modernen Kameratechnik verewigen sie zauberhafte und manchmal unglaubliche Augenblicke in ihren Bildern – und lassen andere daran teilhaben, indem sie diese Fotos in sozialen Netzwerken wie Facebook veröffentlichen. Wir stellen auf dieser Seite einige in der Region bekannte Hobbyfotografen vor und zeigen ihre erfolgreichsten Facebook-Bilder.

