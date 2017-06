Vielfalt und Faszination statt Weltstadt Eine schwere Geburt: Zittaus neue Imagebroschüre darf bald gedruckt werden. Das hat der Stadtrat beschlossen.

Zittau ist künftig nicht mehr die „Weltstadt der Oberlausitz“. Der umstrittene Titel der Imagebroschüre der Stadt Zittau aus dem Jahre 2016, der provozieren und zum Lesen anregen sollte, ist endgültig Geschichte. Die neue Imagebroschüre kommt mit dem Titel „Vielfalt und Faszination“ daher, wirkt aufgeräumter und zeigt auf dem Deckblatt ausschließlich sanierte Fassaden. Die Datei zum neuen Heft ist auf der Homepage der Stadt im Ratsinfosystem unter den Tagesordnungspunkten der Stadtratssitzung abrufbar.

Viele Menschen warfen bereits während der Entstehung einen kritischen Blick auf das Heft, das künftig für die Stadt werben soll. Der Streit, der nach Erscheinen der ersten Imagebroschüre losbrach, sollte sich nicht wiederholen. Zur Erinnerung: Anfang 2016 beantragten die Fraktionen von FUW/FBZ/FDP und den Linken einen Verteilungsstopp, obwohl die 30000 Exemplare bereits gedruckt waren. Die Stadträte bemängelten vier Rechtschreibfehler, 20 Punkte zu Inhalt, Formulierung und Gestaltung sowie die Bildauswahl. Auch zwei Werbefotos, auf denen Fahrradfahrer gegen die Verkehrsregeln verstoßen würden, gaben Anlass zur Kritik. Der auf Seite 28 genannte „Oybiner See“, mit dem offenbar der Olbersdorfer See gemeint war, erhitzte die Gemüter so sehr, dass sogar personalrechtliche Konsequenzen gefordert wurden. Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) stellte sich damals schützend vor Kai Grebasch, der in der Verwaltung für das Stadtmarketing verantwortlich ist. Es dauerte dann bis Juli 2016, bis der Inhalt eines Einlegeblattes mit den Korrekturen zwischen den Fraktionen und dem OB abgestimmt war. Das fehlerhafte Heft wurde indessen weiterverteilt und fand zum Beispiel bei der Internationalen Tourismusbörse in Berlin seine Abnehmer.

Ein Beschluss des Stadtrates sah vor, eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des Beirates für Kultur und Tourismus zu bilden. Die Gruppe soll die Entstehung einer neuen Imagebroschüre begleiten. Zur Expertengruppe gehören Peter Knüvener, Direktor der Städtischen Museen, Wiebke Steudner, Kulturreferentin, Elke Otto, Leiterin der Touristinformation, Sven Rössel, Leiter der Kreismusikschule, Kathrin Scholz, Inhaberin des Dresdner Hofs, CDU-Stadtrat Andreas Johne, Intendantin Dorotty Szalma und Kai Grebasch vom Stadtmarketing.

Der Auftrag zur Erstellung der neuen Broschüre ging diesmal nicht nach Dresden. Der ehemalige Zittauer René Pech, der seit einigen Jahren in Rietschen lebt und arbeitet, bekam den Zuschlag. Im Dezember erhielten die Mitglieder der Arbeitsgruppe die Textentwürfe. Nach einigen Änderungen verabschiedeten sie im Februar die Textfassung und im April den nun vorliegenden Gestaltungsentwurf, der am Donnerstag im Stadtrat behandelt wurde.

Auch diesmal ging es allerdings nicht ohne Kritik ab. Die Linke unterbreitete mehrere redaktionelle Änderungsvorschläge und sah die Gendergerechtigkeit nicht gewahrt. Wenn man nicht „Bürgerinnen und Bürger“ schreiben wolle, dann solle man doch wenigstens „Bürgerschaft“ schreiben, so die Linken. Matthias Böhm (Bündnis 90/Grüne) bemängelte Rechtschreibfehler und die Formulierung „Bimmelbahn“, weil die korrekte Bezeichnung „Schmalspurbahn“ laute. Außerdem würden einige Bilder nicht zu den Texten passen. Die Stadträte Christian Lange (SPD) und Thomas Krusekopf (parteilos) wollen ihre Verbesserungsvorschläge direkt an Kai Grebasch geben. Die Arbeitsgruppe soll die Einwände jetzt abwägen, den Entwurf überarbeiten lassen und die Druckfreigabe erteilen.

