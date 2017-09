Vielfältiges Angebot in der Innenstadt von Weißwasser An diesem Sonntag steht in Weißwasser der nächste verkaufsoffene Sonntag an.

Einkaufen im Kaufland Weißwasser © Joachim Rehle

Weißwasser. An diesem Sonntag steht in Weißwasser der nächste verkaufsoffene Sonntag, von 14 bis 18 Uhr, an, und dieser soll mit Unterstützung des Projekts „Perspektive(n) Weißwasser“ ein besonderes Erlebnis werden. Dabei planen die Einzelhändler spezielle Aktionen. So bespielt das Perspektiven-Team vier leer stehende Läden im Stadtzentrum. Für die kleineren Stadtbummler wird es ein Kinderkino mit Kurzfilmen und einen Spielzeugtrödelmarkt geben. Die Erwachsenen kommen beim „Wohnzimmerkonzert“ der Schüler und Lehrer der Kreismusikschule Dreiländereck auf ihre Kosten.

Mit der Ausstellung „So isst die Welt“ können Besucher des Eine-Welt-Ladens bei Kaffee, Kuchen oder einem Glas Wein einen Blick über den Tellerrand werfen. Während im Textilhaus Ritter eine In-House-Modenschau die neue Jacken- und Mäntel-Kollektion präsentiert, können sich die Gäste bei Uhren & Schmuck Schirrock von Primadonna Nailart die Nägel verschönern lassen.

Auch die Händler der Saschowawiese haben sich Besonderes einfallen lassen. Sie bieten Rabattaktionen, Begrüßungssekt und Musik. Rabatte gibt es auch bei Matze’s, der Besuchern seines neuen Domizils in der Bautzener Straße, ab 16.30 Uhr, 20 Prozent bei Selbstabholung erlässt. (SZ)

