Vielfältige Handwerkskunst in Olbersdorf 38 Händler laden heute und morgen zum vorwinterlichen Markt nach Olbersdorf ein. Ganz viele Alternativen gibt es nach wenigen Klicks im sz-veranstaltungskalender.com.

Die Organisatoren des Olbersdorfer Handwerksmarktes, wie Steffen Otto, wollen den Gästen wieder viel bieten. © sz thomas eichler

An diesem Wochenende, Freitag von 14 bis 19 Uhr und Sonnabend von 9 bis 19 Uhr, findet in Olbersdorf zum 9. Mal der vorwinterliche Handwerksmarkt statt. Das Marktgelände befindet sich einmal mehr zwischen Blumeneck und Skulpturenpark am unteren Kreisverkehr in der Gemeinde. Insgesamt 38 Händler aus der Umgebung und handwerkliche Stände werden dem Markt auch in diesem Jahr wieder ein besonderes Flair verleihen und mit ihren Angeboten zum Bummeln, Shoppen und Verweilen einladen. Angeboten werden beim Handwerksmarkt unter anderem kunstgewerbliche Gegenstände, handgefertigte Pralinen, dekorative Kerzen und handgenähte Kindersachen, teilen die Organisatoren mit. Auch Drechsler und eine Fischräucherei freuen sich neben weiteren Handwerkern auf viele Besucher.

Diese werden beim vorwinterlichen Handwerksmarkt auch wieder ein kleines kulturelles Programm erleben können. So gibt es bereits am Freitagabend ab 17 Uhr einen Fackel- und Lampionumzug, der vom Skulpturenpark über das Oberdorf zum Blumeneck führt, wo der Umzug endet und wo beim Lagerfeuer zum gemütlichen Beisammensein eingeladen wird. Am Sonnabend wird dann ab 15 Uhr das Akkordeon Orchester Olbersdorf unter der Leitung von Beate Dreier den Markt musikalisch bereichern, bevor es am Abend, ab 18.30 Uhr, eine Feuershow am Blumeneck gibt. (SZ)

