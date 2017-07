„Vielen Menschen droht Altersarmut“

Viele Menschen in den Landkreisen Görlitz und Bautzen werden angesichts niedriger Löhne im Alter jeden Euro zweimal umdrehen müssen, warnt Daniel Fuchs vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Der Interessensvertreter fordert die Politik deshalb zum Handeln auf. Im Gespräch mit SZ machte er konkrete Vorschläge, was sich am bestehenden System ändern muss.