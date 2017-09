„Vielen Dank an Frau Merkel!“ Drei Jahre nach den ersten EU-Sanktionen haben sich die Unternehmen darauf eingestellt – in Russland und in Sachsen.

Hatten die Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland in Sachsen von Anfang an wenig Sympathisanten, so werden die Stimmen, die nach drei Jahren ihr Ende fordern, immer lauter. Aus gutem Grund: Die Strafexpedition zur Disziplinierung von Kreml-Chef Wladimir Putin wegen der Krim-Annexion und seiner Ukraine-Politik entpuppt sich als Eigentor. Denn während sich die russische Wirtschaft erholt, auf sich selbst besinnt und nun auf Partner in Asien setzt, trauern sächsische Exporteure einem vorerst verlorenen Markt nach. Und jene, die die Sanktionen 2014 ins Leben riefen, tun sich mit Erklärungen schwer.

Doch die Fakten sind ernüchternd: Weder im Streit um die Ostukraine noch um die Krim gibt es Bewegung. Und trotz der Sanktionen ist Russlands Wirtschaft zurück auf dem Wachstrumspfad. 2017 wird sein Bruttoinlandsprodukt, der Wert aller hergestellten Waren und Dienstleistungen, geschätzt um bis zu 1,7 Prozent zulegen. Laut dem Wirtschaftsministerium in Moskau wurde die Talsohle durchschritten.

Der Politik-Wissenschaftler Sascha Werthes, Leiter der Friedensakademie Rheinland-Pfalz, kennt Studien, wonach „Sanktionen zumindest manchmal erfolgreich sein können“: In zwei von 22 untersuchten Fällen seien für den Adressaten Kosten so stark erhöht worden, dass er über einen Politikwechsel nachdenken musste, heißt es in einem Aufsatz von 2014. Südafrika habe durch Sanktionen des UN-Sicherheitsrats seine aggressive Nachbarschaftspolitik und sein Atomwaffenprogramm eingestellt. Libyen habe nach UN-Sanktionen im Zusammenhang mit dem Bombenanschlag von 1988 auf ein Pan-Am-Flugzeug über dem schottischen Lockerbie mit 270 Toten seine Politik beendet.

Solche Beugemaßnahmen hätten meist mehrere Funktionen, sagt Werthes zur SZ. Sie sollten optimalerweise eine Politikänderung erzwingen, die Möglichkeiten einschränken, jene problematische Politik fortzuführen oder auszuweiten, „und sie sollen andere Akteure, andere Staaten abhalten, ebenfalls Normen zu brechen“. Nach den EU-Sanktionen gebe es „nur wenig politische Bewegung“.

Werthes arbeitete an mehreren Universitäten, forscht zum Krisen- und Konfliktmanagement internationaler Organisationen und hat mehrere Bücher zur Sanktionspolitik veröffentlicht. Im Aufsatz von 2014 schreibt er: „Derzeit überzeugt die westliche Sanktionspolitik ... nicht wirklich. Es fehlt eine gemeinsame Strategie.“

Eigenmächtige US-Sanktionen befeuern den Konflikt zusätzlich – mit der EU. Das vom US-Kongress maßgeblich gegen die Ostsee-Gaspipeline Nordstream II beschlossene Paket untersagt auch deutschen Herstellern von Baumaschinen, Pumpen und Rohrverlegungsanlagen Geschäfte mit den Russen. Beobachter sehen erste Auswüchse von Trumps „America-First“-Strategie, und selbst Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD), nennt solche Sanktionen dann „völkerrechtswidrig“.

Bereits die EU-Sanktionen richten daheim Schäden an. Jüngstes Opfer: die Leipziger Stahlmontagefirma IMO mit gut 300 Beschäftigten. Das 120 Jahre alte Unternehmen hat u. a. am Berliner Fernsehturm, am Tropical Island in der Lausitz und an Hamburgs Elbphilharmonie mitgebaut. Es wollte nach der Energiewende weg vom Kraftwerksbau und sich in Russland neue Geschäftsfelder erschließen. Dann kamen die Sanktionen – und Firmenchef Wolfgang Topf, Ex-Präsident der IHK zu Leipzig, meldete im Juli Insolvenz an. „Der Bundesregierung ist bewusst, dass damit auch wirtschaftliche Auswirkungen auf einzelne Unternehmen einhergehen können“, sagt ein Regierungssprecher zur SZ.

Forscher des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung hatten errechnet, dass der Exportausfall durch die Sanktionen allein Deutschland 2015 einen Schaden von sechs Milliarden Euro beschert und 97 000 Jobs gekostet hat – und in der gesamten EU fast 400 000 Arbeitsplätze.

Tatsächlich sind Pleiten wie von IMO die Ausnahme. Allerdings kennt Manfred Liebl „Unternehmen, die haben vor fünf Jahren noch 80 Prozent ihres Geschäfts mit Russland gemacht und 2016 null“. Sie hätten neue Wege beschritten, ihre Produkte anderswo absetzen können und keinen Einbruch erlitten, sagt der Beauftragte der Wirtschaftsförderung Sachsen für Russland. Der 70-jährige Ex-Chef des Ingenieurdienstleisters Hörmann-Rawema in Chemnitz ist seit 1975 regelmäßig in Russland unterwegs – und er kennt sich aus wie kaum ein anderer.

„Beide Seiten haben sich eingerichtet, dass die Sanktionen noch lange wirken werden“, sagt er. Die Russen hätten mit Import-Substitutionen ein Gegenmittel gefunden und gute Fortschritte erzielt. „Andererseits konnten die meisten sächsischen Firmen den Ausfall von Russland durch andere Märkte ausgleichen.“

In Russland hätten andere den Platz der Deutschen besetzt: So kämen Werkzeugmaschinen und Ausrüstungen aus China, Südkorea und Taiwan. Das verlorene Terrain lasse sich nur schwer zurückerobern. „Wir müssen Russland jetzt als Verdrängungsmarkt sehen“, sagt Liebl. Neulich sei in einem Werk alles Chinesisch beschriftet gewesen, weil dort so viele Chinesen die Modernisierung durchführten. Aus seiner Sicht bringen Sanktionen nichts. Das sehe man an Iran, Nordkorea, Katar, Venezuela. Der, den man in die Knie zwingen wolle, finde Alternativen. „Die Sanktionen haben bewirkt, dass Russland wieder Nahrungsmittel exportiert, und sein Landmaschinenbau boomt“, so der promovierte Diplomingenieur. In St. Petersburg und Lipezk seien große Cluster entstanden.

Bei den Russen gehe es aufwärts, sagt Liebl. Zur Metallverarbeitungsmesse Metalloobrabotka in Moskau seien so viele Aussteller wie nie gekommen, auch auf der jüngsten Intec in Leipzig seien Russen gewesen – nicht wie bisher nur als Besucher, auch mit zwei Ausstellern. „Sie planen nächstes Jahr sogar einen Gemeinschaftsstand“, so Liebl. Russen hätten ihm oft gesagt: „Vielen Dank an Frau Merkel. Die Sanktionen haben uns wachgerüttelt. Wir haben uns auf die eigene Kraft besonnen.“

zur Startseite