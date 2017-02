Viele wollen Zehnjähriger helfen Im Rathaus haben sich 122 Leute typisieren lassen. Sie wollen Luise helfen. Sie hat zum zweiten Mal Leukämie.

In solchen Röhrchen werden die Blutproben der Spender gesammelt, die sich an einer Typisierungsaktion beteiligten. © DA-Archiv/Regina Berger

Die zehnjährige Luise ist bereits zum zweiten Mal an Leukämie erkrankt und sucht dringend ihren genetischen Zwilling für eine Knochenmarkspende. Aufgrund ihrer seltenen Gewebemerkmale konnte bisher kein passender Spender gefunden werden (DA berichtete). Deshalb initiierte ein Mügelner mit dem Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden (VKS) und mit Unterstützung der Stadt eine Spendenaktion. „122 Personen sind ins Mügelner Rathaus gekommen, um sich typisieren zu lassen. Das ist ein gutes Ergebnis“, sagte Julia Fippel, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit beim VKS. In Dresden läuft bereits die zweite Typisierungsaktion für Luise. Am heutigen Mittwoch können sich Freiwillige von 15 bis 20 Uhr im Vereinsbüro in der Fetscherstraße 72 testen lassen.

Wer Luise gern helfen will, kann sich auch online ein Typisierungsset bestellen oder sich bei einer Blutspendenaktion der Haema typisieren lassen. „Die Freiwilligen helfen nicht nur Luise, einen passenden Spender zu finden. Weltweit werden die Daten abgeglichen, um für an Leukämie erkrankten Menschen einen Knochenmarkspender zu finden“, so Fippel. Sie hofft, dass für Luise bald ein genetischer Zwilling gefunden wird. (DA/je)

