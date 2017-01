Viele wollen im Juli heiraten 1., 7., 17. und 20. Juli sind 2017 besonders gefragte Tage für Eheschließungen. Teilweise sind Standesämter bereits ausgebucht.

Gleich vier Schnapszahltermine animieren dieses Jahr besonders zum Heiraten. Auch in den Standesämtern der Großenhainer Region ist der Ansturm teilweise groß. „Für den 1.7.2017 sind bereits sechs Paare zur Eheschließung in Zabeltitz eingetragen. An dem Tag werden keine weiteren Trauungen durchgeführt“, zieht Stadtsprecherin Diana Schulze den Schlussstrich. Am 7. Juli, einem Freitag, sind allerdings erst zwei Paare vorgemerkt, deren Ehe im Rathaus geschlossen werden soll. Für den 17. und 20. Juli hat sich in Großenhain bisher noch niemand interessiert.

Das ist in Schloss Schönfeld ähnlich. Auch hier geht am 1. Juli nichts mehr. Für den 7. Juli stehen zwei Termine an, ein Dritter könnte für Vormittag noch angenommen werden. Am 17. und 20. Juli sind noch vier Trauungen möglich. „Die, die bereits reserviert haben, sind sowohl einheimische wie auch fremde Paare“, so Standesbeamtin Gabrisch. Im Schloss Lauterbach sind neben dem 1. Juli die beiden Sonnabende 15. und 29. Juli bereits geblockt, am 7. Juli gibt es eine Vermietung. 17. und 20. sind frei.

