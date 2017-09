Viele Weißwasseraner sind noch unentschieden

In trauter Zweisamkeit getrennt: Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (linkes Plakat) wirbt im Kreis seiner Familie um die Fortführung seiner Amtsgeschäfte. Kämmerer Rico Jung sammelt als freier Kandidat Stimmen. Wer macht am 24. September das Rennen?

Spielplätze und Tierpark sind nicht einladend Ich wünsche mir, dass sich der Oberbürgermeister um öffentliche Spielplätze kümmert. Man kommt ja kaum irgendwo an Spielplätze ran. Vorher habe ich da nicht so drauf geachtet. Seit Finn da ist, fällt mir das auf. Auch der Tierpark könnte schöner gemacht werden. Der ist nicht so einladend. Mit dem Krippenplatz, das ging bei der Awo schnell, bei Ulja hingegen bestehen lange Wartezeiten. Da ich wieder arbeiten möchte, brauche ich den Platz und konnte nicht so lange warten. Susann Gröger, (25)

Jugendliche brauchen Plätze zum Treffen Ich wohne seit einem Jahr in Weißwasser und mir gefällt es hier. Was mich stört ist, dass einige Stellen und Plätze in der Stadt zugewachsen sind. Ich denke dabei an das Gelände der ehemaligen Glasfachschule. Außerdem sind meiner Meinung nach Plätze und Freizeitmöglichkeiten, an denen sich Jugendliche treffen können, sehr rar. Vom Oberbürgermeister erwarte ich vor allem Bürgernähe, so wie sich das für einen gehört, der an der Spitze der Stadt steht. Paul Krien, (28)

Sauberkeit am Boulevard Ich ärgere mich über die Unsauberkeit und die Unordnung an einzelnen Plätzen, zum Beispiel rund um den Brunnen am Boulevard. Das ist deshalb so ärgerlich, weil sich ansonsten in Weißwasser schon viel zum Besseren gewandelt hat. Vom Oberbürgermeister erwarte ich, das er bürgernah bleibt und dass es ihm gelingt, die Stadtkasse aufzufrischen. Madlen Röhle, (35)

Unterstützung für Vereine Ich wohne seit vielen Jahren in der Stadt und mir gefällt es hier. Ich finde es besonders gut, das Weißwasser eine sehr sportfreundliche Stadt ist und die Sportvereine viel Unterstützung durch sie erhält. Aus dem Stegreif weiß ich nicht, was mich an Weißwasser stören sollte. Vom Oberbürgermeister erwarte ich, das er sich für das Wohl der Stadt und ihrer Bürger einsetzt und die Vereine unterstützt. Michael Ott, (43)