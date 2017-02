Viele Vereine beim Sachsentag Der Tag der Sachsen findet im September 2017 in Löbau statt. Viele Vereine haben sich dafür schon angemeldet.

Symbolbild: So präsentierte sich Löbau unter anderem beim Tag der Sachsen 2016 in Limbach-Oberfohna. © Stadt Löbau

Löbau. Die Stadt Löbau hat erste Zahlen veröffentlicht, wie viele Vereine, Händler und Gastronomen sich bisher für den Tag der Sachsen angemeldet haben. Laut Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) seien Stand Donnerstag über Hundert Bewerbungen eingegangen.

Der Großteil an Anmeldungen kommt von unterschiedlichen Vereinen. 37 von ihnen wollten bis Donnerstag mitmachen. Außerdem seien 35 Anmeldeformulare von verschiedenen Händlern und 29 Formulare von Gastronomen eingegangen, so Buchholz. Den derzeitigen Stand der Dinge komplettieren 13 Anmeldungen, die unter „Sonstiges“ laufen würden, so der OB.

Bis zum Tag der Sachsen, der vom 1. bis 3. September in Löbau stattfinden wird, soll sich die Zahl derer, die aktiv Teil der Veranstaltung sein wollen, aber noch steigern. „Ich bin zuversichtlich, dass noch viele dazukommen“, sagte Buchholz. Wenn das graue Wetter vorbei ist, würde sich die Stimmung der Leute aufhellen und dann noch weitere Anmeldungen bei der Stadt eingehen, so der OB. (SZ/ms)

