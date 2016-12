Viele Unfälle bei Schnee und Glätte Der Wintereinbruch machte am Mittwoch den Autofahrern zu schaffen. Es krachte mehr als einmal.

Auf der Straße zwischen Deutschbaselitz und Schmerlitz kam es Mittwochabend zu einem Unfall, bei dem sich ein Auto überschlug. Die Fahrerin wurde verletzt. © Rocci Klein

Der Wetterdienst hatte es vorausgesagt – es ist mit einem Wintereinbruch zu rechnen. Und so war es dann auch. Ab Mittwochmittag schneite es dicke Flocken. Schnell bildete sich auf den Straßen und Wegen eine Schneedecke, es wurde gefährlich glatt. Das bekamen auch die Autofahrer im gesamten Landkreis zu spüren. Nur schleichend kam der Verkehr an vielen Stellen voran, sei es auf der Autobahn, den Landstraßen oder innerhalb von Ortschaften.

Der Winterdienst erlebte seine erste Bewährungsprobe. Bereits Mittwoch 3 Uhr starteten die Männer von der Straßenmeisterei Bischofswerda zu ihrem Dienst. Zu dieser Zeit lag zwar noch kein Schnee. Aber wegen Nachttemperaturen von minus sieben Grad wurden Schwerpunkte kontrolliert, sagte der Leiter der Straßenmeisterei Johannes Kurze. Dazu gehörten Steigungen und wichtige Kreuzungen. Ab dem Nachmittag wurden dann auch die Schneepflüge und Salzstreuer gebraucht. Für die Straßenmeisterei Bischofswerda war es der zweite Winterdiensteinsatz in dieser Saison. Bereits vor einigen Tagen wurde auf Straßen Salz gestreut.

Der Bischofswerdaer Bauhof war Mittwochabend von 18 bis gegen 20 Uhr sowie am Donnerstagmorgen im Einsatz. Der Schwerpunkt am Mittwoch war die Steigung auf der Neustädter Straße kurz hinter der Bahnbrücke. Aufgrund von festgefahrenem Schnee und Glätte war es dort sehr gefährlich, sagte Bauhofleiter Sven Ganze. Donnerstagmorgen – Dienstbeginn für die Bauhofmitarbeiter war fünf Uhr – war das Schlimmste auf den Straßen bereits vorbei.

Nach Aussage des Landratsamtes waren am Mittwoch bis Donnerstag, 2 Uhr, 23 Fahrzeuge mit 59 Mitarbeitern unterwegs. Es wurden 168 Tonnen Salz auf den Straßen verteilt. Speziell im Bereich Bautzen haben die Winterdienstfahrzeuge der Straßenmeisterei des Landkreises gegen 16.45 Uhr den Hof verlassen und sind bis 2 Uhr im Einsatz gewesen. „Straßensperrungen gab es im Bereich Bautzen keine“, so Gernot Schweitzer vom Landratsamt.

Die Polizeidirektion Görlitz registrierte bis zum Donnerstagmorgen, 5 Uhr, innerhalb von 24 Stunden 130 Unfälle. „Das sind doppelt so viele wie an normalen Werktagen“, schätzt Tobias Sprunk von der Pressestelle der Polizeidirektion ein. Allein 93 Unfälle registrierte die Polizei am Mittwoch in der Zeit von 15 bis 21 Uhr. Bei den Unfällen blieb es überwiegend bei Sachschäden. Dennoch wurden 17 Personen verletzt.

(SZ)

zur Startseite