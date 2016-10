Viele Trauben, aber kein Rekord Sachsens Winzer ziehen eine gemischte Bilanz der Lese. In einem Punkt sind sie sich allerdings alle einig.

Volle Eimer, kerngesunde Trauben, die Schere kaum zum Auslesen benutzt: Diesen Anblick konnten Sachsens Winzer nur im September genießen. Nach den Weinfesten erschwerte Regen die Lese der späteren Sorten. Dank sorgfältiger Arbeit wird trotzdem mit sehr guten Qualitäten und einer überdurchschnittlichen Menge gerechnet. © Symbolfoto/dpa

Winzer Steffen Loose strahlt. Die Erinnerung an die warmen und sonnigen Tage Mitte September bringen sein Gesicht zum Glänzen. Bei der Lese früher Sorten wie Goldriesling und Müller-Thurgau auf den Flächen des Familienbetriebes in Gröbern bei Meißen herrschte bestes Wetter. Wie gemalt fielen die Trauben in die grünen Leseeimer. Kaum, dass mit der spitzen Schere einmal eine schlechte Beere aussortiert werden musste.

Nach dem Weinfest schlug das Wetter um. Der Himmel zog sich zu, Regen fiel. Von nun an hieß es, genau abzuwägen: Verbessern die raren Sonnenstunden tatsächlich die Qualität der Trauben oder überwiegt die Gefahr, dass Beeren platzen und sich Fäulnis einschleicht? Von Tag zu Tag musste neu entschieden, der Wetterbericht genau studiert, die Lage vor Ort im Weinberg immer wieder geprüft werden.

Ende gut – alles gut? „Die Qualität stimmt.“ So fast es der Winzer zusammen. Ein paar Sonnentage mehr wären wünschenswert gewesen. Doch was bringt es, über ungelegte Eier zu jammern.

Ebenfalls wichtig: Auch von der Menge her deutet sich ein guter Jahrgang an. Bei Loose lag die Quantität eigenen Angaben zufolge „einen Tick“ über dem Vorjahr. Das könne allgemein für das Anbaugebiet so angenommen werden, sagt Weinbauverbandschef Christoph Reiner. 2015 brachten Sachsens Winzer rund 24 700 Hektoliter Weinmost ein. Schon dieser Wert bewegte sich deutlich über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre von gut 20 500 Hektolitern. 2016 dürften zwischen 25 000 Hektoliter und 30 000 Hektoliter Most zu erwarten sein.

Wenige Trauben hängen noch

Die Menge ist für Sachsens Weingüter wichtiger als für die meisten ihrer deutschen Kollegen vor allem in großen Anbaugebieten wie Rheinhessen oder der Pfalz. Der hiesige Wein wird zumeist schneller ausgetrunken, als er reift. Aufgrund oft schwankender Erträge auf vergleichsweise kleinen Flächen haben nur wenige Weingüter in den vergangenen Jahren Reserven aufbauen können. Hinzu kommt aktuell eine gewisse Reserviertheit der Kunden aufgrund der Berichte über Rückstände von nicht zugelassenen Insekten- und Pilzgiften in den Produkten von insgesamt fünf sächsischen Weinanbaubetrieben.

Offen ist derzeit, ob es vom 2016er Jahrgang einen Eiswein geben könnte. Vincenz-Richter-Winzer Thomas Herrlich hat aktuell noch einige Trauben im Berg hängen. Er will in den nächsten 14 Tagen entscheiden, wie er damit verfährt. Erfreut zeigt sich Herrlich über die nur gering vertretenen Essigfliegen. Die Qualität beispielsweise des Rieslings vom Kapitelberg lässt mit 90 Grad Öchsle und acht Gramm Säure pro Liter keine Wünsche offen. „Manchmal schaue ich in Kellerbücher aus den 90er Jahren. Da haben wir den Riesling schon mal Mitte November gelesen, mit 65 Grad Öchsle und 15 Gramm Säure pro Liter“, sagt Herrlich. In den vergangenen Jahren habe es solche Ausreißer in seinen Lagen nicht mehr gegeben. Der 2016er reiht sich aus seiner Sicht in die gleichbleibend hohen Qualitäten der letzten etwa zehn Jahrgänge ein, bei leicht höherem Ertrag.

Von einem ganz besonderen Problem bei der Lese 2016 berichtet die Sprecherin von Sachsens größtem Weinerzeuger, der Winzergenossenschaft Meißen, Manja Licht. „Am Anfang der Lese war es sehr warm, dadurch ist der Most wärmer als sonst in den Tanks eingelagert worden. Dies hat uns in der weiteren Verarbeitung vor einige Herausforderungen gestellt“, so die Sprecherin. Generell habe das Unternehmen mehr Prädikatsweine als im Vorjahr einlagern können, insbesondere bei den Sorten Weißburgunder, Grauburgunder, Traminer und Scheurebe. Durch den Ende September einsetzenden Regen sei verstärkt Pilzbefall aufgetreten. Allerdings hätten die niedrigen Temperaturen einem größeren Schaden entgegengewirkt. Rekordverdächtig früh, am 9. Oktober, konnte die Genossenschaft ihre Lese beenden.

Und auch in diesem Punkt sind sich die Mitglieder mit ihren Kollegen einig: „Die Erntemenge war in diesem Jahr überdurchschnittlich hoch.“

