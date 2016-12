Viele Tore, tolle Stimmung Budissas U 23-Team gewinnt die 20. Auflage um den SZ-Pokal und qualifiziert sich für den Landskron-Cup am 6. Januar.

Eine Spielszene aus dem Finale zwischen dem SV Gnaschwitz-Doberschau (in grün) und der U 23 von der FSV Budissa. Der Bautzener Norman Kloß (Mitte) zieht ab, doch sein Schuss wird noch vor der Torlinie aufgehalten. © Torsten Zettl

Hallenfußball. Die FSV Budissa Bautzen wird mit zwei Teams beim Landskron-Cup vertreten sein. Die von Trainer Stefan Fröhlich betreute U 23 der Spreestädter sicherte sich nicht ganz überraschend den Turniersieg bei der 20. Auflage um den SZ-Pokal und damit zugleich das Ticket für den Landskron-Cup am 6. Januar 2017.

In der ausverkauften Halle „Am Schützenplatz“ in Bautzen setzten sich die mit zwei Regionalliga-Stammspielern (Pfanne, Heppner) auflaufenden Budissen im Endspiel gegen den SV Gnaschwitz-Doberschau (Sieger von 2014) mit 5:2 durch. Mit dem gleichen Ergebnis gewann Titelverteidiger SV Oberland Spree gegen den SV Post Germania Bautzen das kleine Finale. Beide Teams waren als souveräne Gruppensieger in die Halbfinalpartien eingezogen. Sie gewannen alle ihre Vorrundenpartien.

Die Postgermanen hatten sich in der Vorrunden-Gruppe A mit drei Siegen durchgesetzt. „Auch wenn der 2:1-Sieg in der Vorrunde gegen Budissa ein Highlight war, umso ärgerlicher war dann das Ausscheiden im Halbfinale“, resümierte Thomas Laue, der sportliche Leiter des Kreisoberligisten. „Es war definitiv mehr drin für unsere Mannschaft. Schade, zumal unsere Anhänger auf den Rängen wieder einmal für eine tolle Stimmung gesorgt haben.“ Budissas U 23 zog als Gruppenzweiter ins Halbfinale ein. Die SG Wilthen und dem SV Grün-Weiß Hochkirch – dieses Duell endete 9:1 – blieb nur die Trostrunde.

Der SV Oberland Spree ging in der Gruppe B gegen den späteren Staffelzweiten SV Gnaschwitz-Doberschau sowie die SG Motor Cunewalde und den SV Bautzen auf Torejagd, kam bei drei Siegen auf sage und schreibe 17:2 Tore. Im Halbfinale musste sich der Pokalverteidiger dann aber Budissas U 23 mit 3:5 geschlagen geben. Gnaschwitz-Doberschau behielt im zweiten Halbfinale gegen Post Germania Bautzen knapp mit 6:5 die Oberhand.

Insgesamt fielen in den zwölf Vorrundenspielen beider Gruppen immerhin 63 Treffer, was einem Schnitt von 5,25 pro Partie entspricht und von den Zuschauern mit viel Applaus bedacht wurde. Die Plätze fünf bis acht wurden jeweils im Neunmeterschießen ermittelt und gingen an Cunewalde, Wilthen, den SV Bautzen und Hochkirch. Als bester Spieler wurde Oliver Schleß von der SG Wilthen ausgezeichnet. Zum besten Torhüter wurde wie 2015 Stefan Richter vom SV Oberland Spree gewählt. Die Torjägerkanone blieb in der Familie Mecir. Nach Jan, der im Vorjahr siebenmal ins Schwarze getroffen hatte, holte sich diesmal Petr Mecir vom SV Oberland Spree mit neun Treffern die „Krone“.

Am 6. Januar wird in der Schützenplatzhalle erneut viel Feuer unterm Hallendach sein. In der Gruppe A muss sich dann Budissas erste Mannschaft mit Oberligist Bischofswerdaer FV und Landesligist BSG Stahl Riesa auseinandersetzen. In der Gruppe B treffen Regionalligist FC Oberlausitz Neugersdorf, Sachsenligist SV Einheit Kamenz und Budissas U 23 aufeinander. Das Turnier beginnt um 18 Uhr. Karten sind noch im Vorverkauf erhältlich.

Der SZ-Pokalsieger spielte mit: Max Hermann, Daniel Barth, Anton Stehr, Tobias Heppner, Toni Barnickel, Franz Pfanne, Alexander Goldhammer und Norman Kloß.

Vorverkauf für den Landskron-Cup: Ticketportal etix, Intersport Timm, Wochenkurier und SZ-Treffpunkt.

zur Startseite