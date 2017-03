Viele Stimmen gegen Baumfällungen Das Aktionsbündnis Grünes Meißen will eine Petition an den Oberbürgermeister übergeben.

Vor dem Meißner Theater stehen keine Linden mehr. Das Aktionsbündnis Grünes Meißen fordert in einer Petition die Stadtväter auf, das Fällen gesunder und erhaltbarer Bäume zu stoppen. © Claudia Hübschmann

Unter dem Motto „Meißen braucht Grün – stoppt sinnlose Baumfällungen“ hat das Aktionsbündnis Grünes Meißen am 6. September vergangenen Jahres eine Online-Petition für den Erhalt der Bäume am Theaterplatz gestartet. Diese Petition ist nun am 5. März geendet. Mit 963 Unterstützerstimmen, davon 714 aus Meißen, wurde die für Meißen notwendige Anzahl von 610 Stimmen, die gültig für die Abstimmung sind, deutlich überboten.

„Die Theaterlinden sind zum Sinnbild von Missständen in Meißen geworden, da sie unser aller Unzufriedenheitsauslöser enthalten: mangelnde Wertschätzung von Spenden für das Allgemeinwohl, mangelnde Pflege bis hin zur Verwahrlosung, achtloses Fällen von Bäumen, das Nichtbeachten regionaltypischer Biotope und das Ignorieren von Bürgermeinungen“, heißt es in der Petition.

Deren Unterzeichner fordern deshalb Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) sowie den Stadtrat und die Stadtverwaltung auf, „das Fällen gesunder und erhaltbarer Bäume zu stoppen und bei nachweislich nicht vermeidbaren Baumfällungen Ersatzpflanzungen von mindestens fünf gleichwertigen Jungbäumen vorzunehmen“. Die Pflege von neu gepflanzten Bäumen soll gesichert werden und bei städtischen Planungen Flächen für großwachsende, heimische Bäume vorgesehen und diese für ein verbessertes Stadtklima eingesetzt werden. Gefordert wird zudem, dass ein öffentlich zugängliches Baumkataster der Stadt Meißen angelegt wird, um eine Kontrolle über den Baumbestand durch die Bürger zu ermöglichen. Nach Auffassung des Aktionsbündnisses ist in Meißen seit der Änderung der Baumsatzung 2012 kein Baum mehr geschützt.

Die Petition soll am 29. März, 17 Uhr, zur Sitzung des Stadtrates an den Oberbürgermeister übergeben werden. „Wir wollen natürlich, dass sich am Übergabetag ganz viele Menschen vor dem Rathaus versammeln“, erklärte Katrin Markert vom Aktionsbündnis Grünes Meißen dazu. Erreicht werden soll, dass „Meißen wieder eine lebenswerte und grüne Stadt mit hoher Aufenthaltsqualität wird“.

