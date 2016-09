Viele Starter in Gelenau Beim Nachwuchs gehen die Pokale an Rick Liebscher und Jerome Jork. Bei den Senioren gewinnt Günter Fraunheim.

© Uwe Soeder

Tischtennis. Insgesamt 21 Kinder unter zwölf Jahren folgten der Einladung zum Turnier der SG Lückersdorf-Gelenau und kämpften in 70 Duellen um die begehrten Pokale und Medaillen. Für viele war es der erste Wettkampf überhaupt, aber alle waren bereits mit großer Freude dabei und zeigten ihr Können. Gespielt wurde in zwei Altersklassen. Bei den Bambinis gab es sechs Starter. Hier wurde in einer Gruppe im System „Jeder gegen Jeden“ gespielt. Mit fünf Siegen setzte sich Jerome Jork (TuS Gersdorf-Möhrsdorf) vor Magnus Freund (SV Laußnitz) durch.

Bei den Minis gab es 15 Teilnehmer, die anfangs in drei 5er-Gruppen spielten. Die ersten zwei jeder Gruppe sowie die zwei besten Dritten erreichten die A-Endrunde. Die vier Hauptgesetzten konnten sich in ihren Viertelfinals jeweils mit 3:0 durchsetzen. So kam es im Halbfinale zu zwei vereinsinternen Duellen. Rick Liebscher behielt hier gegen Leon Richter (beide SG Lückersdorf-Gelenau) die Oberhand und Dominic Wünsche setzte sich gegen Lena Körner (beide TTC Neukirch) mit 3:1 durch. Im Spiel um Platz drei gewann anschließend Körner gegen Richter mit 3:1. Das Endspiel war eine klare Sache für Rick Liebscher, der Dominic Wünsche mit 3:0 bezwang und nach dem zweiten Platz im Vorjahr diesmal den Siegerpokal bekam.

Durchschnittsalter bei 71 Jahren

Bei tropischen Temperaturen kämpften auch 23 Senioren der Ü 60 um die begehrten Pokale. Das Durchschnittsalter lag bei 71 Jahren. Trotz der Hitzeschlacht gaben alle ihr Bestes. Es gab viele spannende und dramatische Spiele. Neben vielen bekannten Gesichtern waren auch einige Neulinge aus Erdmannsdorf und Falkenau sowie Hoyerswerda am Start. Gespielt wurde in drei Gruppen zu jeweils fünf Sportlern und zwei Gruppen mit je vier Teilnehmern.

Dabei setzten sich Hans-Peter Bähr (TTV 97 Kamenz), Gerd-Reiner Handrik (TTC Neukirch), Herbert Kokola (TTC Empor Herzberg), Henning Burkert (TSV 1888 Falkenau) sowie Günter Fraunheim (SV Kubschütz) als Gruppensieger durch. In den späteren Halbfinals konnte sich dann Handrik gegen den Überraschungsdritten Dr. Erkel von den Füchsen Uhsmannsdorf mit 3:0 durchsetzen. Im zweiten Halbfinale standen sich Henning Burkert und Günter Fraunheim gegenüber. In einem packenden Duell gewann Fraunheim knapp im fünften Satz mit 11:8. Auch das Endspiel ging wieder über fünf Sätze. Hier besiegte Fraunheim den Neukircher Handrik im letzten Durchgang knapp mit 11:9. (pwe)

