Viele Spender finanzieren die Tafel mit Für einen neuen Kühltransporter für die soziale Einrichtung hat Netz-Werk Geldgeber aktiviert. Und das ist noch nicht alles.

zurück Bild 1 von 2 weiter Marion Sommerfeldt (v.l.), Leiterin der Tafeln, Anne Katrin Koch, Geschäftsführende Vorstandsvorsitzende, und Mitarbeiterin Annett Alberscheit stoßen mit Sekt in den neuen Räume der Tafel Döbeln an. © Dietmar Thomas Marion Sommerfeldt (v.l.), Leiterin der Tafeln, Anne Katrin Koch, Geschäftsführende Vorstandsvorsitzende, und Mitarbeiterin Annett Alberscheit stoßen mit Sekt in den neuen Räume der Tafel Döbeln an.

Uwe Schön steht vor dem neuen Kühltransporter.

Döbeln. Als Netz-Werk Mittweida im vergangenen Jahr die Döbelner Tafel vom Awo-Kreisverband Mulde-Collm übernahm, bekam sie Räume, über die die Lebensmittelüberwacher die Nase rümpften, und zwei Autos, von denen eines nur noch Schrottwert hatte. Dass die Tafel jetzt neue Räume und einen neuen Transporter in Betrieb nehmen konnte, ist auch ein Beispiel für gelungene Netzwerkerei. Beziehungen sind alles, und die hatte Anne Katrin Koch, Geschäftsführerin von Netz-Werk Mittweida, noch nicht, als sie in Döbeln aktiv wurde. „Frau Koch war bei mir und ihr fehlten die Kontakte“, erzählte Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU) am Freitag bei der offiziellen Eröffnung der neuen Tafelräume an der Eichbergstraße. Kontakte hatte Netz-Werk dann schnell – und noch mehr: Nämlich das Geld, einen neuen Kühltransporter anzuschaffen. Schon die Awo hatte sich um Geld bemüht. 10 000 Euro stellte die Lidl Pfandspende zur Verfügung. 11 000 Euro kamen von der Stiftung Life, allerdings mit der Auflage, die gleiche Summe mit dem örtlichen Lions Club aufzutreiben. Das Kunststück gelang: Die Lions, Privatleute und einheimische Firmen spendeten. Für 32 000 Euro konnte der nagelneue Ford angeschafft werden. „Der muss jetzt eine Weile halten“, sagte Anne Katrin Koch.

Vor drei Wochen war die Tafel schließlich in neue Räume an der Eichbergstraße umgezogen. Und das bei laufendem Betrieb. In den neuen Räumen gibt es eine Begegnungsstätte, in der die Tafelkunden auch mal schwatzen und einen Kaffee trinken können. „Wir wollen den Tafelkunden die Gelegenheit bieten, zu kommunizieren und auch mal Fragen zu stellen. Uns geht es darum, dass die Leute ihre Würde behalten. Essen werden wir aber nicht anbieten. Dafür sind zu viele Vorschriften einzuhalten“, sagte Marion Sommerfeldt, die Koordinatorin der Tafel. „Wir hatten ja erst den Verdacht, es kommen nicht mehr so viele Leute, weil es abgelegener liegt. Aber seit wir eröffnet haben, sind schon 15 neue Kunden gekommen.“

Die neuen Räume der Tafel waren vorher ein Imbiss. Der Tresen wird für die Ausgabe der Lebensmitteltüten genutzt. Daneben ist eine Selbstbedienungsecke für Nicht-Lebensmittel von Kleidung bis Putzmittel entstanden. Es stehen Räume fürs Sortieren und Packen zur Verfügung. Eine neue große Kühlzelle hat die Tafel mit Fördermitteln angeschafft. „Am 11. Dezember hatten wir die Fördermittelzusage auf dem Tisch, am 31. Dezember musste das Geld ausgegeben sein. Das war spannend“, meinte Anne Katrin Koch lakonisch. Auch eine Tiefkühlzelle will die Tafel noch kaufen. „Wenn es im Winter nicht so viel frisches Gemüse gibt, können wir Tiefkühlgemüse ausgeben“, sagte Marion Sommerfeldt.

In Döbeln nutzen 70 bis 80 Bedarfsgemeinschaften die Tafel, das sind über 200 Leute. In Waldheim, Hartha und Roßwein kommen jeweils noch einmal etwa 25 Bedarfsgemeinschaften dazu. „In Deutschland muss keiner hungern. Aber es kann im Laufe eines Monats in einer Familie viel passieren. Die Waschmaschine geht kaputt, oder die Kinder sind aus den Sachen gewachsen. Die Tafeln helfen, das Budget zu entlasten“, sagte Anne Katrin Koch, In Döbeln versorgt die Tafel etwa 100 Kinder in Familien, aber auch viele Rentner und Asylbewerber. In Mittweida sei die Zahl der kinderreichen Familien noch größer.

Von etwa 25 bis 30 Spendern, vor allem Discountern, und mehreren Bäckern holt die Tafel Döbeln Lebensmittel ab. Die ganz großen Spenden gehen an den Landesverband der Tafeln, der in Dresden ein großes Zentrallager für ganz Sachsen unterhält. „Da kommen dann gleich mal 15 Tonnen Pizza oder 30 Paletten Joghurt von den Herstellern. Wir können uns nicht beschweren, was die Gesamtmenge angeht“, sagte Dietmar Haase, der stellvertretende Landesvorsitzende.

