Viele spenden für Familie in Bannewitz Die Anteilnahme am Schicksal der Brandopfer ist groß. Auch die Schule will mit einem Benefizkonzert helfen.

Die Naumanns erhalten viel Unterstützung. © Andreas Weihs

Bannewitz. Nachdem eine Familie durch einen Brand am Neujahrsmorgen im Bannewitzer Ortsteil Hänichen ihr Einfamilienhaus verlor, ist die Hilfsbereitschaft enorm. So veranstaltet das Glückauf-Gymnasium in Dippoldiswalde am Freitag, dem 12. Januar, ein Benefizkonzert, wie Schulleiter Volker Hegewald informierte. Die 14-jährige Tochter der Familie, deren Haus in einer Siedlung auf dem Käferberg in Hänichen abgebrannt ist, besucht die Schule in Dippoldiswalde. „Ich habe mit der Familie telefoniert, um abzusprechen, wie wir helfen können, beispielsweise beim Ersatz von Schulbüchern, Schülerausweis oder Busfahrkarte“, erzählte Hegewald. Danach kam im Gespräch an der Schule die Idee für ein Benefizkonzert auf.

Auch in Bannewitz ist die Anteilnahme am Schicksal der fünfköpfigen Familie groß. Wie Bürgermeister Christoph Fröse bestätigt, seien bereits über 20 0000 Euro für die Betroffenen auf dem Spendenkonto der Gemeinde eingegangen. Auch ein Teil der Kollekte vom jüngsten Neujahrskonzert in der Possendorfer Kirche soll für die Familie gespendet werden. Das sind 400 Euro, bilanziert Ortsvorsteher Egbert Pötzschke. Das Geld dürfte die Familie mit drei Kindern, die ihr gesamtes Hab und Gut verloren hat, dringend gebrauchen können. Sie muss nach der Katastrophe vom 1. Januar nun für viele Anschaffungen in Vorleistung gehen. Denn in der Regel dauert es, bis Versicherungen in dieser Größenordnung zahlen. Zudem wird die Familie nicht alle Privatsachen geltend machen können und finanziell ersetzt bekommen.

Wohnung bezogen





Aus der Pension Otto in Hänichen, wo die Familie nach dem Brand Unterschlupf fand, ist sie jetzt ausgezogen. Sie haben eine Wohnung im Ort bezogen, in der sie solange zur Miete wohnen können, bis ihr altes Zuhause wieder errichtet ist. Ziel ist es, die Brandruine nun schnellstmöglich abzureißen und das Einfamilienhaus bis Ende des Jahres wieder aufzubauen.

Die konkrete Brandursache ist indes noch immer nicht geklärt. Wie die Polizeidirektion Dresden erklärt, gehen die Ermittlungen weiter. Letzte Erkenntnis war, dass der Brand im Bereich einer Mülltonne ausgebrochen sein muss und dann über den Carport aufs Wohnhaus übergriff.

Benefizkonzert am Glückauf-Gymnasium in Dippoldiswalde am Freitag, 12. Januar, 19 Uhr.

zur Startseite