Viele Schulabgänger erstmal ohne Job Die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männer ist im Juli leicht gestiegen – allerdings nicht überall in der Region.

Kommenden Montag beginnt in Sachsen das neue Schuljahr, in den nächsten Wochen beginnen viele junge Leute ihre Lehre oder ein Studium. Das wird sich auch auf die Arbeitsmarkt-Zahlen auswirken – so wie das Ende des vergangenen Lehr- und Studienjahres. Wie in jedem Sommer, meldeten sich im Juli zahlreiche Schüler, Ausgelernte und Absolventen zwischen zwei Lebensabschnitten erst einmal arbeitslos. Deshalb stieg die Zahl der Frauen und Männer ohne Job in der Oberlausitz leicht an – von 20 505 im Juni auf aktuell 20 541. Im Vergleich zum Juli 2016 waren diesmal aber 2 654 Arbeitslose weniger gemeldet, sagte gestern die Vize-Chefin der Arbeitsagentur Bautzen, Ilona Winge-Paul.

Zwar ist die Zahl der Arbeitslosen in der gesamten Oberlausitz leicht gestiegen, beim Blick auf die einzelnen Geschäftsstellen der regionalen Arbeitsagentur zeigen sich aber doch Unterschiede. Bischofswerda liegt nicht im Trend, hier sank die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen von Juni auf Juli um zwölf. Im Vergleich zum Juli 2016 waren in Bischofswerda und Umgebung diesmal 195 Arbeitslose weniger gemeldet.

Die offizielle Arbeitslosenzahl macht etwa drei Viertel der sogenannten Unterbeschäftigung aus. Dazu zählen außer Frauen und Männer ohne Job auch alle, die an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wie Weiterbildungen oder Betriebspraktika teilnehmen. Das waren im Juli 6 562 in der Oberlausitz Personen. Summiert mit den arbeitslos Gemeldeten, belief sich die Unterbeschäftigung im vergangenen Monat auf 27 103 Personen. Das waren knapp elf Prozent weniger als im Juli 2016.

Dem Arbeitskräfte-Service der Bautzener Agentur wurden im Juli insgesamt 994 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet. Im Vergleich zum Juni waren das 49 Stellen weniger, gegenüber Juli 2016 aber vierzehn Stellen mehr. Die Arbeitsvermittler können aktuell auf insgesamt 4 532 sozialversicherungspflichtige Jobs zugreifen. (SZ/tbe)Wirtschaft

