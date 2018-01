Viele (Rad-)Wege führen nach Hohnstein Die Stadt arbeitet an einem Radweg-Konzept. Es gibt etliche Verbindungen. Doch ein Großteil müsste hergerichtet werden.

Dieser Weg zwischen Hohburkersdorf und Zeschnig wird verbotenerweise als Radweg genutzt. Wird er für Radler künftig geöffnet? © Dirk Zschiedrich

Hohnstein. Die Stadt Hohnstein möchte für den Ausbau ihrer Radwege vom Freistaat Zuschüsse erhalten. Doch dafür muss erst einmal ein Konzept her. Hohnsteins Bauamtsleiter Alexander Hentzschel konnte unlängst das erste präsentieren. Innerhalb von zwei Monaten wurde es im Bauamt erarbeitet. Damit hatte man sich viel Geld für ein Planungsbüro gespart. „In das Konzept haben wir die Vorschläge aus der Bevölkerung und eigene Erfahrungen mit einfließen lassen“, sagt der Bauamtsleiter. Erfasst wurden zum Beispiel gewidmete Straßen, die auch als Radweg genutzt werden, Feldwege und ähnliches sowie beschränkt öffentliche Wege, eben all die Trassen, wo die Hohnsteiner so entlang radeln.

Das Konzept steht inzwischen auch auf der Homepage der Stadt. Jeder Hohnsteiner könne es einsehen und auch Vorschläge bringen, um das Konzept noch zu ergänzen. Davon lebe das Werk. Er bremst allerdings auch die Euphorie einiger radelnder Hohnsteiner. „Es ist ein Rahmen für die Planung. Und es ist nicht davon auszugehen, dass alles in den nächsten Jahren auch so umgesetzt werden kann“, sagt Alexander Hentzschel. Aber ein Anfang sei mit dem Konzept auf jeden Fall gemacht. In dem Papier wurden die Verbindungen sowie ihre weiterführenden Trassen aufgelistet. Außerdem hat das Team des Bauamtes den Verlauf der Trassen bewertet und recherchiert, welche Flächen zum Beispiel auf kommunalem Land liegen. Außerdem wurden der Oberflächenzustand sowie die Ausschilderung begutachtet und eine abschließende Wertung abgegeben. Insgesamt wurden so 21 Trassen erfasst. Die Untersuchung ergibt auch, dass ein Teil der Radwege gut nutzbar is, abgesehen von kleineren Sanierungsarbeiten. Es gibt aber auch Wege wie zum Beispiel die Alte Glasstraße bei Lohsdorf, der Radrundweg bei Hohnstein oder auch der bei Hohburkersdorf sowie der Hofehainweg bei Ehrenberg, die zwar nutzbar seien, aber in den nächsten Jahren größerer Investitionen bedürfen.

