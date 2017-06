Viele Medaillen für Bautzen Bei den Kreis-Kinder- und Jugendspielen ist der MSV 04 gleich mit 15 Aktiven am Start.

© dpa

Badminton. 64 Kinder und Jugendliche trafen sich bei den diesjährigen Kreis-Kinder- und Jugendspielen in der Neun-Felder-Halle des Johanneum-Gymnasiums. Die Badmintonspieler des MSV waren mit 15 Kindern und Jugendlichen stark vertreten und holten im Jubiläumsjahr „60 Jahre Badminton in Bautzen“ eines ihrer besten Ergebnisse. Sie erkämpften sich fast die Hälfte der Einzelmedaillen. Gespielt wurde in den Altersklassen u 9 bis u 19. Nur in der u 19 konnten die Bautzener durch Schulabschlussfeiern keinen Vertreter entsenden.

Die u 9, u 11 und u 13 spielten nur Einzel. In den anderen Altersklassen wurden auch Doppel und Mixed gespielt. Viele Bautzener Eltern reisten mit nach Hoyerswerda, um ihre Sprösslinge moralisch zu unterstützen – und diese dankten es auch mit guten Leistungen und Ergebnissen. Die Jüngste im Feld aller Altersklassen war die siebenjährige Amelie Behr aus Bautzen. Lohn war die Goldmedaille, da sie bei den Mädchen die einzige Starterin war. Um Spielpraxis zu erlangen, spielte sie bei den Jungen ihrer Altersklasse mit – und die mussten sich alle mächtig anstrengen, um Amelie zu besiegen. Bei den Jungen der u 9 erspielte sich Colin Block vom MSV einen sehr guten zweiten Platz bei seinen ersten Kreis-Kinder- und Jugendspielen.

MSV-Mädchen gelingt Dreifacherfolg

Die guten Ergebnisse setzten sich in der u 11 fort. Der eigentlich noch in der u 9 startberechtigte Steve Terres war eine Klasse höher am Start und wurde mit einer Bronzemedaille belohnt. Nicht zu übertreffen an diesem Tag war der Dreifacherfolg der Mädchen in der u 11. Tabea Mieth gewann dabei ihr erstes großes Turnier vor ihren Vereinsfreundinnen Cora Dutschmann und Luna Bührdel. Tabea musste dabei gegen beide über drei Sätze gehen und hatte am Ende knapp die Nase vorn.

Die Altersklasse u 13 war nicht ganz so erfolgreich wie alle anderen, obwohl MSV-Neuling Marvin Ackermann eine gute Leistung in seinem erste Turnier zeigte. Einen guten zweiten Platz erspielte sich – nach großem Kampf im Halbfinale – der Bautzener Ryan Hentschel. In der u 15 war der MSV nur mit Gina Rätze und Paula Pilop bei den Mädchen vertreten. Beide holten das Optimale heraus, wobei Gina im Finale gegen Paula harte Gegenwehr überstehen musste und sich die Goldmedaille holte.

Paula Pilop wurde Zweite und gewann gemeinsam mit Gina auch das Mädchendoppel. Ihr Medaillensatz wurde komplett, als sie mit Vincent Richter Dritte im Mix der u 17 wurde. Eine starke Leistung bot Ashley Wendler in der u 17. Sie holte ungeschlagen ihre erste Goldmedaille im Mädcheneinzel. Mit Benjamin Domeier erspielten sie sich einen zweiten Platz im Mix der u 17. Domeier steuerte noch zwei dritte Plätze im Einzel und Doppel (mit Vincent Richter) bei. Richter holte dann nach einem hochklassigen Drei-Satz-Match die fünfte Goldmedaille nach Bautzen. (gl)

zur Startseite