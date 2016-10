Viele Leute – für nichts? Bei einem Vor-Ort-Termin wurden Unterschriften für ein einheitliches Tempolimit auf der Ortsdurchfahrt übergeben. Die Initiatoren hatten mehr erhofft.

Und wieder rauscht ein Auto vorbei. Im nächsten Moment rumpelt ein Lkw aus der Gegenrichtung heran. Die Vertreter von Landratsamt, Straßenbauamt und Polizei hatten beim Treffen mit Volkersdorfer Bürgern reichlich Gelegenheit, sich über die Verkehrssituation auf der maroden Ortsdurchfahrt zu informieren. © André Wirsig

Großer Bahnhof am Dienstagnachmittag an der S 96 in Volkersdorf. Kurz vor dem Ortsausgang Richtung Bärnsdorf steht eine nicht zu übersehende Gruppe Menschen. In einer sicheren Grundstücksausfahrt. Denn einen Gehweg gibt es hier nicht. So wie überall an der vielbefahrenen engen Ortsdurchfahrt, die obendrein noch in einem miserablen Zustand ist. Und das schon seit Jahren.

Vor allen für Kinder und ältere Menschen ist das aus Sicht vieler Volkersdorfer eine lebensgefährliche Mischung. Einige von ihnen starteten daher kürzlich eine Unterschriftensammlung. Deren Ziel ist es, auf der S 96 in der gesamten Ortslage ein Tempolimit von 30 km/h durchzusetzen – für alle Fahrzeuge. Im Großteil des Ortes gilt das bereits. Auf den rund 350 Metern zwischen der Einmündung der Moritzburger Straße und dem Ortsausgang nach Bärnsdorf aber nur für Lkw.

Rund 500 Einwohner hat der Radeburger Ortsteil. Auf den Listen, die Martina Hänel beim Vor-Ort-Termin an Landrats-Dezernet Manfred Engelhard überreichte, stehen 352 Namen. Eigentlich hatten die Anwohner Landrat Arndt Steinbach (CDU) eingeladen. Doch der ließ sich entschuldigen und schickte stattdessen neben dem Verwaltungsdezernenten auch noch die Leiterin des Kreisverkehrsamtes Viola Werbig nach Volkersdorf. Komplettiert wurde die Runde von Ronald Faß, dem Abteilungsleiter Planung und Straßenbau der Meißner Niederlassung des Landesamts für Straßenbau und Verkehr, und zwei Beamten der Polizeidirektion Dresden. „Eine solche Präsenz hätten wir uns im Traum nicht erhofft“, sagte im Vorfeld des Treffens dann auch Jürgen Simon, einer der Initiatoren der Unterschriftensammlung.

Umso ernüchternder ist der Verlauf des Gesprächs, auch wenn die Ausführungen von Ronald Faß zunächst die Hoffnung bestärken, dass nach zwölf Jahren Planung nun endlich etwas passiert. Denn mit dem vorliegenden Planfeststellungsbeschluss besteht Baurecht für die komplette Neugestaltung der Ortsdurchfahrt. Einschließlich der Gehwege, die es künftig zum Großteil einseitig, in der Ortsmitte ein kurzes Stück aber auch beidseitig der dann sechs Meter breiten Fahrbahn geben wird.

Noch ist allerdings das Geld für den Bau nicht bewilligt. Trotzdem geht das Landesamt für Straßenbau und Verkehr davon aus, dass in diesem Winter die vorbereitenden Baumfällungen erfolgen sollen. Im nächsten Jahr könnten dann die ingenieurtechnischen Bauwerke erneuert werden, bevor schließlich 2018 der grundhafte Ausbau folgen würde. Mit dem Abschluss der Arbeiten, so die klare Aussage der versammelten Experten, würde dann auf der gesamten Durchfahrt die innerorts übliche Geschwindigkeit von 50 km/h gelten. Zumal diese als Staatsstraße vorrangig dem überörtlichen Verkehr diene.

Auf Begeisterung stößt diese Aussage bei den versammelten Volkersdorfern erwartungsgemäß nicht. Daher fragen sie nach, ob denn wenigstens für die Zeit bis zum Baustart noch das geforderte einheitliche Tempolimit ausgewiesen wird.

Auch darauf gibt es von den Fachleuten zunächst jede Menge Fakten, die dagegen sprechen würden. So sei die Verkehrsbelastung für eine Staatsstraße eher gering. Und die im Vorjahr gezählten 3 000 Fahrzeuge am Tag zudem noch teilweise dem Bau der Autobahn geschuldet. Und auch Unfälle, die für eine Geschwindigkeitsbegrenzung sprechen würden, habe es bisher nicht gegeben.

Dennoch sichert Viola Werbig schließlich zu, die Sache nochmals prüfen zu lassen. Dafür soll über 14 Tage erneut die Belegung der Straße gemessen werden. „Denn für solch eine Geschwindigkeitsreduzierung gibt es enge Vorgaben.“

Manfred Engelhard erhebt die Unterschriftenlisten der Volkersdorfer schließlich in den Status einer Petition und kündigt an, diese dem zuständigen Technischen Ausschuss des Kreistages zu übergeben. „Für die kommende Sitzung wird das aber knapp werden. Realistischer ist da die übernächste, die Ende Februar/Anfang März stattfindet.“ Davon unabhängig werde das Amt die aktuelle Situation prüfen.

