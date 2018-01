Viele kleine Baustellen in der Stadt Die Heinrich-Zille-Straße wird später fertig. Auch an anderen Stellen ist gesperrt.

Symbolfoto © dpa

Radebeul. Insgesamt 17 Straßen stehen auf der aktuellen Baustellenliste der Stadt. Darunter einige schon länger gesperrte Routen, für die es neue Fertigstellungstermine gibt. Die Heinrich-Zille-Straße und die Kötzschenbrodaer Straße sollen beide ab Anfang März wieder befahrbar sein – vorausgesetzt, der Winter macht den Bauarbeitern keinen Strich durch die Rechnung. Ein Bauende ist auch auf der Mittleren Johannisbergstraße absehbar. Am 3. März soll der Kanalbau abgeschlossen sein.

An anderen Stellen gibt es dafür in den nächsten Wochen viele kleine Baustellen mit kurzzeitigen Sperrungen oder Einschränkungen. Etwa in der Ludwig-Jahn-Straße in Kötzschenbroda. Weil dort ein Abwasseranschluss saniert werden muss, ist die Straße bis zum 24. Januar halbseitig gesperrt. Die halbseitige Sperrung der Thalheimstraße in Ost soll laut der Liste der Stadt noch bis zum 31. Januar andauern. Nicht gesperrt, aber verengt sind andere Routen: die Mittlere Bergstraße und die Gerhart-Hauptmann-Straße, weil dort mit Baugrunduntersuchungen begonnen wurde. Enger wird es ab dem 29. Januar für fünf Tage auch am Bornberge, wenn dort ein Stromanschluss verlegt wird.

Noch bis Ende Februar ist der Gehweg in der Weinbergstraße, Höhe Hausnummer 48, gesperrt. Am 13. Februar wird die Ampel an der Meißner Straße, Höhe Flemmingstraße modernisiert. Dann muss auch der Bürgersteig gesperrt werden. Am 22. Januar wird in der Meißner Straße 48 Holz verschnitten, was zu einer Gehwegsperrung führt. (SZ/nis)

zur Startseite