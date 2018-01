Viele junge Leute müssten die Stadt verlassen

Unsere Schüler waren hier in der Kita, haben eine Grundschule besucht und gehen dann den Weg über eine Oberschule oder am Gymnasium zum Abitur. Auch ein Studium ist für viele in Görlitz/Zittau eine Alternative. Und dann…?

Der Wegfall von Siemens/Bombardier würde für viele einen Verbleib in der Region ausschließen. Viele gut ausgebildete junge Menschen müssten unsere Stadt verlassen. Das kann keinem Görlitzer egal sein. Deswegen werden auch von unserem Gymnasium Schüler und Lehrer an der Demonstration teilnehmen. Zumal eine große Anzahl von Schülern über ihre Eltern unmittelbar von den möglichen Werksschließungen betroffen wären,

Mit Siemens und Bombardier verbinden wir natürlich auch anspruchsvolle Praktikumsplätze für unsere 10. Klassen.

Der Autor leitet das Joliot-Curie-Gymnasiums in Görlitz

