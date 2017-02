Viele Hürden für neues Gewerbe Ein ortsansässiger Handwerker braucht mehr Platz. Doch den bekommt er nicht so einfach.

Diese ehemalige Betriebsstätte in Langenwolmsdorf soll als Kfz-Betrieb wieder neu genutzt werden. Doch das ist gar nicht so einfach. © Dirk Zschiedrich

Die ehemalige Betriebsstätte einer Druck- und Werbeschriftenfirma in Langenwolmsdorf soll umgenutzt werden. André Richter will hier mit seinem Kfz-Betrieb einziehen. Der junge Mann ist bereits in dieser Branche in Langenwolmsdorf tätig, benötigt aber mehr Platz. Er hat das Gelände und sich auf den langen Weg der Genehmigungsverfahren begeben. Schon mehrmals hatte sich auch der Stolpener Stadtrat mit dem Thema zu befassen. Das Gremium ist zwar dafür, dass das leerstehende Gebäude als neue Betriebsstätte genutzt wird. Doch es sind eben so einige bürokratische Hürden zu nehmen. Inzwischen liegt der Vorentwurf auf dem Tisch. Und das Vorhaben nimmt mehr und mehr Gestalt an. Geplant ist, die ehemalige Betriebsstätte umzubauen und zu erweitern. Es soll auch eine kleine Betriebswohnung entstehen.

Investor André Richter hat bis zum Baubeginn aber noch einige Hürden zu nehmen. Eine zusätzlich überdachte Fläche gab den beteiligten Ämtern Anlass, noch einige weitere Forderungen zu stellen. Denn mit der Überdachung reduzieren sich die Grünflächen. Es werde aber dennoch Grün geben, und zwar zum Ort hin, sagt Planerin Marlies Ehrt vom Ingenieurbüro Ehrt. Da sich im Umkreis auch einige Häuser befinden, war auch ein Schallschutzgutachten notwendig. Dessen Prognosen kommen zu dem Schluss, dass dort auch nachts gearbeitet werden könne. Auch die Archäologen haben ein Wörtchen mitzureden. Die Fläche befindet sich offenbar wegen der Nähe zur Burg Stolpen in einem archäologisch relevanten Gebiet. Deshalb muss der Investor das zuständige Landesamt drei Wochen vor Baubeginn informieren. Das Landesamt für Geologie empfiehlt eine Prüfung, ob das Gas Radon im Boden zu finden ist. Ein solches Gutachten würde den Investor wiederum zusätzliches Geld kosten. Offenbar gibt es aber Karten, die aussagen, dass an dieser Stelle kein Radon im Boden nachgewiesen ist. Und das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat die Zufahrt prüfen lassen. Diese ist gegeben. Und da sich das Gelände innerorts befindet, dürften von da auch keine größeren Auflagen zu erwarten sein. Anders wäre es außerhalb. Dann wäre vielleicht sogar eine Abbiegespur erforderlich, sagt die Planerin. Gemeinsam mit dem Investor wird sie jetzt jede weitere Etappe abarbeiten.

