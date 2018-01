Viele Hilfsangebote für den Irrgarten Die Fährtenspürhunde der Polizei brachten keine neuen Ergebnisse nach dem Brand. Doch nun kann mit dem Aufräumen begonnen werden.

Irrgarten-Besitzerin Regina Frenzel vor den Überresten des Kassenhauses, das bei einem Brand zerstört worden war. © NEWS5

Kleinwelka. Regina Frenzel ist hin und hergerissen. Auf der einen Seite ist sie immer wieder erschüttert, wenn sie die Reste des ehemaligen Häuschens am Irrgarten-Eingang sieht. Auf der anderen Seite ist sie überwältigt von der Hilfsbereitschaft, die ihr auf vielen Wegen entgegengebracht wird.

Am Montag waren Fährtenhunde der Polizei vor Ort, haben aber keinen Brandbeschleuniger gefunden. Deshalb gibt es nun aus Polizeisicht auch keine neuen Erkenntnisse: „Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Brand im Kassenhäuschen des Irrgartens Kleinwelka dauern unverändert an und gehen der Frage nach, wer für die Tat verantwortlich ist. Dabei ist unverändert davon auszugehen, dass Unbekannte in das Kassenhäuschen eingebrochen waren und danach das Feuer gelegt haben“, sagt Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz.

Für Regina Frenzel heißt das jetzt jedoch, dass sie mit dem Aufräumen beginnen kann. Helfer können sich dazu bei ihr melden. Über Facebook wird sie den Termin nennen. Denn noch ist einiges zu organisieren. Container stellt die Firma Ritscher aus Puschwitz zur Verfügung, die dann den Müll kostenlos auf der Deponie Wetro entsorgen lassen kann. Doch das ist abhängig vom Wetter.

Auch, wenn die Versicherung schnell und ohne Komplikationen gezahlt hat, so ist die Summe doch viel zu gering, um alle Dinge zu ersetzen. „Wer etwas kaufen möchte, um es uns zu schenken, kann im Internet auf Amazon eine Liste der benötigten Dinge sehen“, sagt Regina Frenzel.

Doch die Hilfsangebote kommen nicht nur aus Deutschland. Erst kürzlich kam ein Päckchen aus Frankreich, unter anderem mit Handtüchern, Kugelschreibern, Klemmmappen, Notizblöcken und mehr. „Zwei Schulfreundinnen meines Sohnes haben von unserer Misere erfahren und spontan geholfen“, sagt Regina Frenzel. Aber selbst aus Kanada kommen Nachrichten. Vor Ort will der Leo-Klub Bautzen Geld spenden. Es wurde auch ein Spendenkonto eingerichtet. Auf der Facebook-Seite von Regina Frenzel gibt es die Kontakte. „Auch wenn es nach wie vor sehr traurig ist, was hier passierte, die riesige Anteilnahme tut gut und gibt uns Kraft“, so Regina Frenzel.

