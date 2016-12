Gut zu wissen Viele Harthaer wollen Baumpate werden Etwa 15 Leute spendieren einen Baum für den Friedhof. Wer will, kann ihn auch gießen. Noch mehr Paten werden gesucht.

Marco Szymura absolviert auf dem Harthaer Friedhof den Bundesfreiwilligendienst. Er hilft unter anderem beim Pflanzen vom Bäumen. © Dietmar Thomas

Vor zehn Monaten hat Friedhofsgärtner Sebastian Markert dazu aufgerufen, Baumpatenschaften zu übernehmen. Das ist möglich, wenn man die Pflege übernimmt, oder die Anschaffung eines Baumes oder Strauches finanziell unterstützt.

Das ist auf eine gute Resonanz gestoßen. Erst kürzlich konnten vier Ahornbäume – zwei am Hauptweg und zwei rotblättrige Ahornbäume – auf dem Areal gepflanzt werden. Hinzu kommen zwei sibirische Fichten. Möglich war das mithilfe der Baumpatenschaften. Davon gibt es bis jetzt etwa 15. Und es sollen noch mehr werden. „Im Winter habe ich sicher etwas mehr Zeit. Die will ich unter anderem nutzen, um die Schilder anfertigen zu lassen und anzubringen. Jeder gespendete Baum wird, wenn gewollt, mit dem Namen des Spenders versehen. „So können wir die Leute mit ins Boot holen und ihre Verbundenheit stärken“, sagte Sebastian Markert.

Der Friedhofgärtner weiß genau, wie der Harthaer Friedhof in einigen Jahren aussehen wird. Seine Pläne hat er mit den Mitarbeitern der Denkmalpflege abgesprochen. Die hatten darauf hingewiesen, dass der Harthaer Friedhof ein Flächendenkmal ist, und Veränderungen nur mit der Zustimmung der Behörde vorgenommen werden können (DA berichtete). Hell, freundlicher und sicherer soll der Friedhof werden. „Alles umzusetzen, braucht seine Zeit und Geld. Wunder können nicht erwartet werden“, so der Friedhofsgärtner.

Was bisher durch die Baumpatenschaften erreicht wurde, kann sich sehen lassen. „Ich bedanke mich bei allen, die dieses Projekt unterstützen. Vielleicht können im nächsten Jahr noch mehr Leute davon begeistert werden, wenn sie sehen, dass das Vorhaben umgesetzt wird“, so Sebastian markert. Dabei geht es nicht nur um Bäume, sondern auch Sträucher wie Duftschneeball, Flieder, Hortensien oder Forsythie. Bewährt habe sich, dass rund um die Bäume Rosen oder andere winterharte Stauden gepflanzt werden. „Es soll etwas aufgeweckt aussehen. Die Leute sollen sich an der Blumenpracht erfreuen“, so Markert. Er kümmert sich nicht nur um die Pflanzen und Bäume.

„Sicher haben sich schon einige Friedhofsbesucher gefragt, was der Wildfangzaum im hinteren Bereich soll. Er sieht nicht unbedingt dekorativ aus, erfüllt aber seinen Zweck“, sagte der Friedhofsgärtner und begründet, warum das so ist. Der alte Zaun ist kaputt. Es fehlen nicht nur die Latten. In manchen Teilen drohte das gesamte Zaunfeld umzukippen. Deshalb hat sich Sebastian dafür entschieden, Teile des Zaunes zu entfernen und bis zur Reparatur durch einen Wildfangzaun zu ersetzten. „Nicht auszudenken, was passieren könnte, wenn zum Beispiel Wildscheine auf das Areal des Friedhofes gelangen“, so der Gärtner. Unterstützung bei seinen Arbeiten bekommt er von Marco Szymura, der zurzeit auf dem Friedhof den Bundesfreiwilligendienst absolviert. Auch ein Asylbewerber arbeitet für einige Stunden mit.

Wer Baumpate werden, das Gehölz pflegen oder eine finanzielle Unterstützung geben will, kann sich bei Sebastian Markert unter Tel. 0157 80245600 informieren.

zur Startseite