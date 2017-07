Viele Hände zeichnen die Stadt Leute aus ganz Deutschland treffen sich gerade zum Skizzenfestival in Görlitz. Ab Montag werden die Bilder ausgestellt.

Seit Donnerstag sind immer wieder Zeichner auf Görlitzer Plätzen zu sehen. Gestern haben sie ein Panorama vom Untermarkt erstellt. © pawel sosnowski/80studio.net

Der Wind verblättert die Seiten der Skizzenbücher. Es ist Freitagnachmittag auf dem Görlitzer Untermarkt, 20 Illustratoren, Grafiker, Maler und Zeichner sitzen im Kreis. In einem ihrer Bücher wird die zarte Silhouette der Marienplatzhäuser sichtbar, in einem anderen das Kaufhaus mit feinen Strichen, dann eine Zeichnung vom Hotel Goldener Strauß: alles Arbeiten vom Vormittag. Jetzt skizziert jeder ein Stück vom Untermarkt: das Café Gloria, die große Kastanie an der Waage, die Börse, das Rathaus, die Flübo-Tische, die Oleander-Sträucher vorm Ratscafé, ein paar Autos und einige Menschen.

Später löst sich der Kreis, die jungen Männer und Frauen legen ihre Skizzenbücher nebeneinander, bis eine Rundumansicht des Platzes entsteht. „Toll war es“, „cool“, „so schön“, sagen sie auf die Frage von Workshopleiterin Anette Köhn, wie ihnen der Tag gefallen habe. Seit Donnerstag sind sie immer wieder mit ihren Skizzenblöcken und Stiften in der Stadt zu sehen. Mal im Schneidersitz auf dem Marienplatz, mal auf Stühlen am Obermarkt, mal in der Passage auf der Jakobstraße, nun hier.

Insgesamt sind über 30 Leute nach Görlitz gekommen, um an den „Urbansketching“-Tagen teilzunehmen, einem Skizzenfestival, das der Kühlhaus-Verein bereits zum zweiten Mal veranstaltet. „Vor allem treffen wir uns, um überhaupt einmal wieder zum Zeichnen zu kommen“, sagt Anette Köhn. „Viele von uns haben ihr Faible fürs Zeichnen zum Beruf gemacht, sitzen aber in ihrem Arbeitsalltag vor allem am Computer.“ Sie selbst hat in Berlin den Ja ja Verlag! gegründet und gibt damit Comics und Kochbücher heraus. „Ich finde das Skizzenfestival super, weil ich hier zu neuer Kraft und neuen Ideen komme.“

Der Illustrator Aike Arndt, ebenfalls aus Berlin, sagt: „Ich zeichne zwar sonst auch recht viel, aber ich würde nicht allein durch die Stadt ziehen. Es ist immer wieder toll, so frei zu sein und sich inspirieren lassen zu können.“ Beide haben bereits an früheren Skizzenfestivals teilgenommen, die seit 2007 mehrmals in Stralsund, aber auch in Halle und Weimar stattgefunden haben.

„Dort habe ich es vor zwei Jahren entdeckt“, sagt Juliane Wedlich vom Kühlhausverein, freie Grafikerin und Illustratorin in Görlitz. Als sie die Stadt einmal besuchte, stieß sie auf ein Buch voller Skizzen, die bei einem „Urbansketching“-Festival entstanden waren. Sie brachte die Idee aus Weimar mit nach Görlitz, knüpfte Kontakt zu den dortigen Veranstaltern, nutzte deren Netzwerk und etablierte das Fest in ihrer Heimatstadt. Im vergangenen Jahr waren erstmals Leute aus künstlerischen Berufen zu Gast in Görlitz, um Gebäude, Szenen, Bewegungen, Linien, Schatten und Farben im städtischen Raum wahrzunehmen und sie zu skizzieren. Auch diesmal campen sie im Kühlhausgelände in Weinhübel, lernen einander kennen und lassen sich von den Ideen der anderen inspirieren.

Aber nicht nur Auswärtige, auch Görlitzer nehmen an einigen der insgesamt sechs Skizzen-Workshops teil. Der Grafikerin Manja Henkel zum Beispiel ist es wichtig, Gleichgesinnte zu treffen. „In Görlitz gibt es ja nicht viele, mit denen man sich austauschen kann“, sagt sie, „ich nehme viele Anregungen mit und habe gleich wieder mehr Lust zu zeichnen.“

Auch die drei jungen Frauen Elise Tillmann, Melanie Balzer und Linda Musch haben sich Zeit für das Skizzenfestival genommen. „Es tut richtig gut, die Stadt mal mit anderen Augen zu sehen“, sagt Linda Musch. „Sonst gehe ich oft nur genervt durch den Alltag.“ Elise Tillmann schließt sich an: „Heute sehe ich nur Linien und Schatten.“ Melanie Balzer hatte schon im vergangenen Jahr von dem Festival erfahren, aber erst hinterher. „Diesmal wollte ich unbedingt selbst dabei sein.“

Ein Buch mit vielen Skizzen aus Görlitz wie in Weimar wird es nach dem Festival zwar nicht geben. „Vielleicht wieder einen Kalender wie 2016“, sagt Juliane Wedlich. In jedem Fall aber werden die Bilder ab Montag ab 11 Uhr bei Jakobs Söhne in der Passage auf der Jakobstraße ausgestellt.

